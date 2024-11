El Samsung Galaxy S25 Ultra se deja ver con One UI 7 en acción

En apenas un par de meses podríamos conocer oficialmente a los nuevos Samsung Galaxy S25, unos teléfonos que podrían presentarse a mediados de enero en el primer evento Unpacked del año para Samsung. Unos teléfonos que no serán el único atractivo de la velada, sino que por primera vez este año llegarán a la vez que la nueva capa de personalización de los coreanos. Ahora hemos conocido que no solo el modelo más avanzado, el Galaxy S25 Ultra, está ya listo para lanzarse, sino que además ya funciona con esa última versión de One UI 7.

Un aspecto muy diferente

El aspecto de este nuevo teléfono no solo es diferente por fuera, sino que también lo va a ser por dentro, en su interfaz, que sin duda ahora nos ofrece un aspecto mucho más pulido de lo que venia siendo hasta ahora, o por lo menos lo suficientemente diferente como para notar una diferencia real con el One UI que veníamos conociendo hasta ahora. Y es que esta imagen de los Galaxy S25 Ultra encendidos nos demuestran que ya cuentan con One UI 7, si nos fijamos en las capturas compartidas por quienes ya han probado esta versión del software.

Sobre todo llaman la atención de esta nueva interfaz, el aspecto redondeado de todos los menús, ahora dentro de diferentes cajas con un aspecto muy pulido y agradable. Lo mismo ocurre con los iconos, que también se muestran ahora con más curvas de lo habitual. Y con un diseño totalmente diferente que los hace mucho más atractivos a la vista. También la cámara de fotos estrena nueva interfaz, mucho más ligera y minimalista, con una nueva fuente y un aspecto totalmente renovado desde luego.

Lo poco que deja ver de la interfaz las imágenes del Samsung Galaxy S25 Ultra nos muestran efectivamente ese aspecto más moderno, redondeado y pulido respecto de lo que nos enseñaba One UI 6. Así que parece que todo está a punto para que Samsung presente su nueva bestia el próximo mes de enero, desde luego parece que no habrá retrasos en este caso. Y es que el nuevo tope de gama de los coreanos llegará con un buen número de novedades.

Aunque la gran novedad de esta velada será el nuevo modelo que llega a la gama alta de móviles de Samsung. Porque según todos los informes, contaremos con un nuevo modelo Slim, o lo que es lo mismo, un nuevo Galaxy S25 que tendrá en su perfil ultra delgado su mayor atractivo. Tanto es así que se espera que sea el primero de muchos móviles que van a llegar en 2025 con este perfil más delgado y peso más liviano. Y es que en 2025 también tendremos un iPhone 17 Air, que será la respuesta de Apple a este nuevo terminal delgado de los coreanos. Sin duda un evento Unpacked que está generando más expectación de la habitual respecto de años anteriores.