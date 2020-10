¿Sabes que puedes ocultar fotos en Google fotos?

Google Fotos es una herramienta indispensable para guardar todas nuestras fotos, las que hacemos con nuestro teléfono móvil, además de todas las imágenes que recibimos por WhatsApp y otras aplicaciones e incluso todas las capturas de pantalla que hacemos podemos guardarlas cómodamente en su nube. Estas imágenes se almacenan en orden cronológico en Fotos, pero en muchas ocasiones no queremos que estén todas la vista. Una opción puede ser borrarlas, pero se eliminan por completo y no puedes recuperarlas. Por lo que contamos una alternativa para dejar de ver estas fotos, pero sin eliminarlas de nuestros dispositivos.

Cómo archivar las fotos

Con este truco puedes convertir en privadas aquellas fotos que quieras ocultar, dejándolas lejos de miradas indeseadas. El procedimiento es muy sencillo, y además puedes llevarlo a cabo, desde cualquier dispositivo desde el que puedas acceder a Google Fotos, desde un ordenador, una tableta o desde tu smartphone, como te contamos a continuación. De la siguiente forma:

Abre la aplicación Fotos

Selecciona la imagen o imágenes que quieres guardar y mantén pulsado sobre ella

o imágenes que quieres guardar y mantén pulsado sobre ella En la parte superior derecha aparece el menú de los tres puntos verticales , toca sobre él para desplegarlo

, toca sobre él para desplegarlo Selecciona la opción “Mover a Archivo”

De este modo ves cómo esas imágenes desaparecen de la vista general de fotos, pero no pasa nada, porque se siguen conservando en otra carpeta, de las que tenemos disponibles a través la biblioteca.

Cómo acceder a las imágenes archivadas

La carpeta de archivo no sólo nos sirve para ocultar todas esas imágenes que queremos dejar fura del alcance de los curiosos, sino que también nos permite compartir, crear nuevos álbumes, hacer un libro de fotos o mover a la papelera que no es lo mismo que eliminar. Si movemos las fotos se quedarán por un tiempo determinado en la carpeta con la opción de recuperarlas antes de que se eliminar automáticamente. Si decidimos eliminarlas del dispositivo, en la segunda opción que encontramos junto a desarchivar, se borrarán y no podremos recuperarlas.

Esta opción está disponible en biblioteca, uno de los iconos que tenemos en la parte inferior de la pantalla. Así que pulsa sobre el icono que se encuentra en la parte inferior derecha y ve a la carpeta archivo que se encuentra junto a las de favoritos, utilidades y papelera. En esta carpeta encontraremos todas las imágenes que hemos archivado ordenadas de forma cronológica, tal y como aparecerían en la galería principal. Si llegado el caso ya no queremos mantener ocultas estás imágenes, tienes la opción de volver a colocarlas de nuevo en la galería. El proceso es igual de sencillo, pero a la inversa. Al igual que cuando las hemos ocultado selecciona la imagen o imágenes que quieres devolver a la galería y mantén pulsado para que nos aparezca de nuevo el menú con los tres puntos. Toca de nuevo sobre ellos y en esta ocasión debes elegir “desarchivar”.

Verás cómo desaparecen de la carpeta y son automáticamente devueltas a la galería y colocándose en la posición que ocupaban anteriormente, guardando rigurosamente el orden cronológico, como hasta ahora .