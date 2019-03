Renta 2017 con el móvil: cómo hacer la declaración con la nueva app de Hacienda

C. Otto | @ottoreuss | Madrid | 20/03/2018

Este año tenemos una novedad: para que no haya más dramas, la Agencia Tributaria ha lanzado una aplicación que ayuda a los usuarios a presentar su Renta de manera no solo digital, sino además sin mover el dedo de nuestro propio móvil. Si quieres recurrir a esta vía, te vamos a enseñar a hacerlo sin (demasiados) problemas.

Así puedes presentar la Renta desde el móvil

Para empezar, obvio, bájate la aplicación en cuestión. Si tienes un smartphone con Windows Phone como sistema operativo, tenemos malas noticias: la aplicación de la Agencia Tributaria solo está disponible para sistemas iOs y Android.

Una vez descargada la app, si tu móvil no tiene un sistema de seguridad cifrado no podrás seguir adelante, pero tranquilo: la propia aplicación te guiará en este camino en caso de que lo necesites. Una vez dentro y registrado, recibirás un número de referencia (el que antes te llegaba por SMS) y un tutorial para hacer la Declaración de la Renta. Además, irás recibiendo todo tipo de notificaciones durante el proceso para que no te dejes ningún dato pendiente.

Por otro lado, y quizá esta es una de las novedades más interesantes, desde tu móvil no solo puedes hacer tu Renta. Si te dedicas profesionalmente a esto o quieres ayudar a algún amigo o familiar, la app de la Agencia Tributaria te permita llevar a cabo hasta 20 declaraciones desde tu mismo smartphone.

Apúntate las fechas

Si quieres empezar ya a ponerte las pilas, apúntate las fechas que debes tener en cuenta. La app ya ha sido presentada, pero el plazo para presentar tu borrador de la Declaración de la Renta comienza el próximo 4 de abril.

La fecha tope para presentar la Renta acaba el 2 de julio, pero si usas la app tienes hasta el 27 de junio para presentar la declaración con domiciliación de devolución y hasta el 29 del mismo para pedir una cita previa en la que los funcionarios de la Agencia Tributaria puedan resolverte cualquier tipo de duda que tengas al respecto.