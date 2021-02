¿No recibes mensajes SMS en tu móvil? Así puedes solucionarlo

Los mensajes SMS se han convertido en algo residual con el paso de los años, y con la llegada de los móviles inteligentes y las apps de mensajería estos han dejado de ser un método habitual con el que comunicarnos con otras personas. Pero siguen estando muy activos y siendo algo habitual a la hora de verificar nuestra cuenta en dos pasos, para recibir comunicaciones cortas de servicios de mensajería y otras que lejos de haber remitido han aumentado en gran medida. Pero la peculiaridad de estos mensajes es que se almacenan en la tarjeta SIM de nuestro móvil. Esta requiere de cierto mantenimiento, que si no hacemos puede dar como resultado el dejar de recibir los mensajes en nuestro móvil.

¿No llegan los mensajes? Tienes la SIM llena

Esta es la principal razón por la que los mensajes SMS dejan de llegar a nuestro teléfono. A muchos nos ha pasado alguna vez, esperando durante horas un mensaje SMS que no aparece en la bandeja de entrada. Esto ocurre probablemente porque la tarjeta SIM está llena, y obviamente mientras no se haga espacio en la tarjeta no es posible recibir nuevos mensajes en nuestro móvil. Pues bien, no vale con borrar los mensajes que aparecen en la app de mensajes, sino que tenemos que entrar en la tarjeta SIM y borrar todos los mensajes guardados en ella, y que son independientes de otros mensajes almacenados en el teléfono.

Tarjeta SIM para teléfonos móvil | Photo by Brett Jordan on Unsplash

Para ello debemos borrar los mensajes SIM desde la misma app de mensajes de SMS. Vamos a poner de ejemplo la más común entre los móviles Android, que es la app de mensajes de Google. Para poder liberar espacio tenemos que hacer lo siguiente:

Abre la app de mensajes

Pulsa sobre los tres puntos verticales

Selecciona el botón “Avanzado”

Desde esta sección accede a “Mensajes de la tarjeta SIM”

Lo que tenemos que hacer es limpia dentro de la tarjeta. Para ello hay que seleccionar uno a uno los mensajes que no tienen interés para nosotros. Y una vez que los pulsamos, seleccionar el icono de la papelera en la parte superior derecha de la pantalla. Sí borraremos todos o parte de los mensajes para poder dejar espacio libre en la tarjeta. Una vez que hagamos esto, veremos cómo unos minutos después empiezan a entrar los nuevos mensajes SMS que no habíamos recibido por este problema.

Accediendo a los mensajes de la SIM | Tecnoxplora

Por tanto si te encuentras con que los menajes SMS son perezosos en llegar a tu móvil, o directamente nunca lo hacen, lo más probable es que no te quede espacio en la SIM. Ahora bien, la app de mensajes de Google suele avisarnos antes de que no hay espacio con un mensaje recurrente cada cierta hora. Pero es posible que no lo hayas visto, porque no se queda permanentemente en la pantalla o en la zona de notificaciones. Aunque en caso de dudas, ya sabéis cómo se puede resolver este problema y seguir recibiendo los mensajes. Algo que es lógico y no tiene misterio, pero que no es tan sencillo para todos los usuarios.