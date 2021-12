¿Para qué sirve la carpeta oculta que acaba de llegar a Google Fotos?

La app de fotos de Google sigue actualizándose regularmente con funciones muy interesantes. En este caso estamos hablando de una novedad que conocimos ya hace unos meses, pero que era exclusiva de los usuarios de los móviles de Google. Ahora esta función está llegando a todos, y sin duda se está convirtiendo en una de las funciones más interesantes de la app, porque es de las más útiles para la mayoría de usuarios móviles. Y es que todo lo que sirva para poder ocultar contenido dentro de la app, siempre va a gozar de una gran popularidad entre los distintos usuarios de la aplicación.

Llega a todos

Hasta ahora la carpeta privada solo estaba disponible para los usuarios de móviles Pixel, lo teléfonos de Google, en una práctica habitual por parte de los de Mountain View para aportar valor a sus terminales. Pero como es habitual, estas funcionalidades siguen llegando a todos los usuarios tras unos meses de llegar a sus Pixel. Ahora tenemos esta nueva carpeta, que sirve básicamente para poder ocultar fotos o vídeos de nuestra nube para que queden lejos del alcance de las personas. Google describe esta carpeta como ese lugar en el que podemos guardar nuestras fotos y vídeos más sensibles.

La nueva carpeta | Tecnoxplora

Por tanto, todo lo que añadamos a esta carpeta quedará fuera del alcance de quien pueda acceder a nuestro teléfono con Google Fotos. Pero no solo no estarán accesibles cuando accedamos a Google Fotos, sino que los contenidos dentro de ella desaparecerán de todo lo que genere Google Fotos, ya sea que aparezcan en la cuadrícula de Google Fotos, en las que ojeamos las imágenes, tampoco aparecerán en los recuerdos que genera la aplicación de fotografías, así como desaparecerá de las búsquedas o los álbumes. Por tanto, lo que conseguimos es que esas imágenes o vídeos que queremos conservar, sigan almacenadas, pero sin que puedan ser visualizadas por nadie, en nuestro móvil o en los demás dispositivos que hacen uso de nuestro álbum de Google Fotos.

Además, la protección será total, ya que estará protegida por el bloqueo del teléfono. Eso quiere decir que para acceder a la carpeta será necesario introducir el método de identificación que usamos en el teléfono, ya sea un PIN, un patrón o la huella dactilar. Mientras no introduzcamos estos datos, no será posible visualizar la carpeta y por tanto sus contenidos.

Por lo que por fin vamos a tener ese lugar en la app donde almacenar las fotos y vídeos que nos parecen más personales, y que por distintas razones no queremos que nadie vea, ya sea por lo sensible del contenido, o simplemente porque pueda ser el desencadenante de una situación difícil como consecuencia del significado de esa imagen, que no siempre sentará igual de bien a todos los que nos rodean. Vamos, una manera más de poder blindarnos, por lo que, en caso de duda, mejor tirar de esta carpeta.