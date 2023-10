Lo que nos faltaba, usar Windows 12 pagando una suscripción mensual

Pagar en Windows no es raro, que vaya por delante, ya que por naturaleza nunca ha sido un sistema operativo gratuito, ya que siempre ha sido necesario comprar una licencia. Otra cosa es que cuando compramos un PC de escritorio o portátil con Windows, no reparemos en que en el precio de este ya se incluye la licencia. Pero si lo compramos por separado, por supuesto es necesario pagarlo íntegramente. Por eso siempre es mejor este método, porque se paga una vez y nos olvidamos de tener que estar sufragando el uso del sistema operativo. Pero eso podría cambiar en futuras fechas. Si tenemos en cuenta las filtraciones que se han dado ahora alrededor del sistema operativo por parte de Microsoft.

Pago por suscripción

Ha sido un sitio web especializado en este tipo de hallazgos, Deskmodder, el que ha desvelado un cambio en el rumbo del sistema operativo, al menos en su facturación. Concretamente han encontrado estos cambios en el archivo INI de la versión Canary, la más preliminar del sistema operativo. En los datos analizados, se han topado con diferentes aspectos relacionados con una hipotética suscripción a Windows.

De hecho, se mencionan diferentes estados de la suscripción, la modalidad, la situación en la que se encuentra, y el tipo de suscripción que tenemos. Esto no quiere decir necesariamente que vayamos a tener que pagar todos los meses por usar Windows 12, pero sí que puede convertirse en un método alternativo de pago para usar el sistema operativo. Pero cualquier movimiento en este sentido siempre debe hacernos ser precavidos. Porque se empieza añadiendo la suscripción como opción, y termina siendo el modelo de distribución por defecto.

No sería descabellado ver cómo en el futuro al comprarte un PC te topes con una oferta de X meses de Windows 12 gratis, y a partir de X mes, comenzar a pagar la suscripción por usarlo. Esto quizás podría permitir reducir el precio de los ordenadores, para luego pagarlo poco a poco durante la vida del dispositivo.

Es evidente que esto sería mucho más lucrativo para Microsoft, ya que actualmente pagas por el sistema cuando compras el PC y te olvidas, como si lo usas durante 10 o 15 años. De esta forma, se aseguarían el pago de una suscripción durante toda la vida útil del PC. Y esto vendría a darle sentido al futuro que hemos conocido recientemente de Windows, que podría convertirse en una aplicación en la nube, en un sistema operativo alojado en remoto que no necesitaríamos instalar en el PC.

De ahí que posiblemente ya no fuera necesario que viniera con el sistema operativo de fábrica, como actualmente ocurre ya con muchos ordenadores hechos a medida, que tenemos opción de no cargar ningún sistema. Veremos qué pasa, no sabemos si se estrenará con Windows 12, pero cuando se perciben cambios de estos hay que echarse a temblar porque nunca se van a consumar para hacer más asequible el uso del sistema operativo, eso es lo último que podemos esperar.