Qué hacer cuando una aplicación deja de funcionar en Windows

De repente y sin motivo aparente una de las aplicaciones instaladas en nuestro PC deja de funcionar. No es algo que esté a la orden del día, pero si bastante probable. Si has probado todas las soluciones posibles y no han podido arreglarlo, te contamos cuál puede ser la última alternativa.

Busca alternativa en un repositorio

Cuando una app nos deja de funcionar de repente, solemos seguir una serie de pasos para poder solucionar el problema. La primera opción es reiniciar el ordenador, si el problema es puntual y se trata de un fallo simple, tal vez se arregle de este modo. El siguiente paso a seguir es optar por hacer uso de la solución de problemas de Windows. Si esta opción también falla es cuestión de tomar medidas más drásticas y desinstalar e instalar la aplicación. Método que muy a menudo suele ser el fin de nuestros problemas.

Qué cosas no debes hacer en windows | Foto-de-Tyler-Franta-en-Unsplash

Si has llegado a este punto no has sido capaz de hacerlo funcionar todavía tienes una última opción que pasa por instalar una versión anterior de la aplicación. Esto sobre todo es recomendable si el fallo se ha producido después de una actualización. Aunque algunas apps nos permiten desinstalar las actualizaciones en otras no es posible. Si desde la tienda de app no tenemos la opción de volver a una versión anterior, debemos hacer uso de los llamados repositorios. Estos podemos encontrarlos en la página web de la propia aplicación. Y será tan sencillo como descargar e instalar la versión adecuada en nuestro equipo.

En el caso de no encontrarla en la página de la aplicación debemos buscarla en la red, teniendo muy cuidado de la procedencia de la misma, ya que estos pueden contener virus o malware que infectan nuestro sistema. Uno de los sitios en los que podemos encontrar repositorios de las apps de Windows en Uptodown. En esta web podemos encontrar repositorios para varios sistemas con una gran cantidad de aplicaciones. De modo que seleccionando Windows como sistema podremos realizar búsquedas o navegar por las diferentes categorías de aplicaciones para encontrar la que necesitamos. De forma que una vez desinstalada la app que falla, podemos instalar un repositorio de la misma con una versión anterior, y hacer uso de ella hasta que el problema con la actualización esté resuelto.

Por lo que es importante que si al actualizar una app, esta deja de funcionar correctamente, reportar el problema para que este pueda ser analizado y subsanado. De forma que podamos volver a hacer uso de la versión más moderna. Debemos recordar que mantener nuestros equipos actualizados ayuda a mantener protegido nuestro equipo frente a problemas de seguridad como infecciones con malware o robo de datos. Las actualizaciones incluyen nuevas o mejoradas funciones además de parches de seguridad con los que reparar las posibles brechas de seguridad. Una aplicación desactualizada puede ser la puerta de entradas de los ciberdelincuentes, por lo que representa una gran amenaza para la seguridad de nuestros datos.