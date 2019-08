Veníamos escuchando esa nueva función desde hace muchos meses, y finalmente esta ya es una realidad en la aplicación de mensajería. Hablamos de WhatsApp y su protección mediante la huella dactilar, que sin duda es una de las funciones más esperadas por muchos usuarios de la aplicación, que buscan darle un toque extra de privacidad a sus chats. Ya os habíamos contado cómo se podían proteger tus chats de WhatsApp con contraseña mediante apps de terceros, pero la gran novedad ahora es que se puede hacer de forma nativa, sin necesidad de recurrir a esas otras apps.

Así puedes disfrutar ya, o casi, de esta nueva función

Como decimos, se conocía desde hace bastante tiempo la existencia de esta nueva función, pero no ha sido hasta ahora cuando ha llegado a la versión beta de la app, de la que muchos disfrutan ya. Concretamente es la versión 2.19.221 de la beta de WhatsApp la que ha introducido esta nueva función. Si habitualmente no usas la beta de la app, puedes hacerlo de manera sencilla para disfrutar ya de esta nueva función. Aunque es verdad que algunos que contamos con esta beta en esa versión aún no podemos ver esta nueva funcionalidad.

Si te encuentras en la misma situación, desde WABetaInfo nos recuerdan que desinstalar y volver a instalar la aplicación es suficiente para poder ver la nueva función, algo que como os podéis imaginar es bastante traumático. En cualquier caso, si la función aparece en vuestra versión de WhatsApp, lo que debéis hacer para activarla es ir hasta los ajustes de privacidad de WhatsApp, y en la última zona del menú, vamos a poder ver una nueva función llamada -Bloqueo de huella dactilar- lugar donde podemos activar la nueva función.

Activando el bloqueo por huella dactilar | WABetaInfo

Una vez que lo hacemos, cada vez que entremos en la aplicación, tendremos que colocar el dedo sobre el lector de huellas para poder acceder a los mensajes, y pudiendo acceder solo aquellas personas autorizadas, nosotros solos u otra persona con la que tengas la suficiente confianza. Una vez que se activa, podemos elegir cuándo se bloquea automáticamente la aplicación de mensajería, si de manera inmediata cuando salimos de ella, después de un minuto, o después de 30 minutos. También podemos activar que se vea en las notificaciones, tanto el remitente como el contenido del mensaje.

Opciones de bloqueo | WABetaInfo

Incluso con esta función activada vamos a poder responder a las llamadas de WhatsApp cuando la app esté bloqueada, por lo que se bloquean son realmente los chats, y no así las llamadas que puedas recibir. De esta manera nos aseguramos de que solo nosotros o las personas de nuestra confianza pueden acceder a los chats de WhatsApp. Y que ninguna persona podrá aprovechar que el teléfono esté desbloqueado para poder merodear por nuestros chats y leer cosas que a lo mejor no quieres que vea nadie más. Por tanto es una de las nuevas funciones más esperadas, y que seguro a la larga va a ser de las más populares dentro de la app de mensajería, que ya de por sí es la más popular de todas.