Ya puedes elegir Gmail en tu iPhone como app de correo predeterminada

Desde que Apple lanzara el primer iPhone allá por 2007, en los teléfonos de la marca no ha sido posible elegir otra app como determinada que no fuera de la propia Apple. Han tenido que pasar trece años para que iOS 14 haya permitido cambiar sus apps de sistema por otras alternativas, como por ejemplo Safari por Chrome o de correo electrónico. Pero en este aspecto concretamente todavía estábamos limitados a las apps de correo que fueran compatibles con esta nueva funcionalidad de iOS. Pues bien, desde hoy Gmail ya es compatible con esta nueva funcionalidad y se puede elegir como la app de correo electrónico predeterminada.

Google actualiza su app de correo para adaptarse

La novedad en si no es que podamos cambiar la app de correo predeterminada en iOS 14, porque es algo que ya os explicamos la semana pasada, sino que ahora Gmail se puede configurar como app de correo por defecto en el sistema operativo de Apple. Antes, aunque tuvieras instalada la app de correo de Google, no se podía elegir por defecto. Ahora, con la última actualización de la aplicación, la versión 6.0.200825, es posible elegirla para que siempre que recibamos un enlace de correo electrónico, o queramos redactar uno, sea con Gmail por defecto, y no con la app de correo de Apple que se ha utilizado por defecto a lo largo de estos años.

Configurando Gmail como predeterminado | Tecnoxplora

¿Cómo elegir Gmail por defecto en iOS 14?

Pues es muy sencillo, aunque primero deberás asegurarte de que la aplicación está actualizada a su última versión, podemos garantizarte de que ya funciona correctamente y se puede elegir predeterminada también en la versión española. Una vez que hemos actualizado la app, lo que debemos hacer es lo siguiente:

Accede a los ajustes de iOS 14

Muévete hasta llegar a la app de Gmail

Pulsa sobre ella

Ahora selecciona “App de correo por omisión”

Elige Gmail

En este último punto hasta ahora no aparecía la app de Google, ya que antes de la actualización no era compatible con esta funcionalidad. Desde luego estar hablando en pleno 2020 como una de las grandes novedades de un sistema operativo la posibilidad de que una app no sea predeterminada no dice nada bueno de iOS 14. Por tanto a partir de ahora si te gustaba más Gmail en iOS, podrás optar por utilizarla siempre por defecto, de tal manera que si redactas un nuevo correo será con Gmail por defecto.

No cabe duda de que aunque la app de correo de Apple es la más utilizada por los usuarios de iPhone por razones obvias, es de esperar que Gmail gane muchos adeptos con este cambio, no en vano es la herramienta de correo electrónico más popular del mercado. iOS 14 llegaba la semana pasada a los iPhone, un día después del estreno de los nuevos iPad y Apple Watch, presentados en una keynote virtual ambientada en Cupertino para mantener la distancia social. Un iOS 14 que este año no se ha podido estrenar a la vez en los nuevos iPhone 12, que se presentarán a mediados del próximo mes de octubre.