La ley está de tu lado: no tendrás que responder a las llamadas y mensajes de tu jefe fuera del horario laboral

Hasta el pasado diciembre, no había en España ninguna ley que fuera lo más parecido a la de desconexión digital que está vigente en Francia y que da el derecho de que los trabajadores no respondan a sus superiores jerárquicos fuera del horario laboral. Como decimos, hasta diciembre.

La nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) 3/2018 ha incluido un par de artículos que defienden al trabajador ante este tipo de problemática. No obstante, había pasado prácticamente desapercibido hasta que el abogado especialista en derecho laboral, Fabian Valero, lo ha explicado en un breve hilo de Twitter.

Según Valero, en el artículo 88 “Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral”, se reconoce el derecho a la desconexión digital, es decir, “el derecho a no responder a las llamadas, mensajes o correos recibidos fuera de la jornada de trabajo. Es un derecho del trabajador a no responder, no una prohibición a la empresa de enviarlos”, explica.

Sin embargo, el artículo que va a producir una auténtica revolución en el ámbito laboral es el 88.3, ya que “exige a las empresas (TODAS) elaborar una política interna sobre las modalidades del derecho a la desconexión digital. Es decir, todas más empresas deberán dotarse de un protocolo de desconexión digital”, argumenta Valero. Además, “todas las empresas deberán llevar a cabo acciones de formación y sensibilización sobre desconexión digital. Es decir, esta cuestión debe integrarse en los planes formativos”, prosigue. Y, para finalizar, en el punto 3 se dice que se le debe dar audiencia “a los representantes legales de los trabajadores a la hora de diseñar el protocolo y los planes de formación sensibilización. Habrá, por tanto, un reforzamiento de la negociación colectiva en esta materia”.

¿Qué implica todo esto a nivel práctico?

Básicamente da el derecho a los trabajadores a no responder a sus superiores jerárquicos fuera del horario laboral. Si estos tomaran represalias por una comunicación realizada fuera de ese horario, el trabajador podría denunciarlo y, con una altísima probabilidad, ganar el juicio y que las represalias quedaran anuladas.

Además, obliga a las empresas a realizar un protocolo de desconexión digital y hacérselo llegar a todos los trabajadores de la compañía para que sepan cómo funciona.

Sea como fuere, y aunque aún quede mucho camino por recorrer en este sentido, es un comienzo esperanzador para poder desconectar del trabajo de manera completa una vez fuera de la oficina.