Ya puedes copiar y pegar imágenes de Chrome en otras apps de tu móvil Android

Ayer conocíamos precisamente que Gboard se había actualizado con una de las mejores herramientas de Google, Lens. Ahora hemos conocido una nueva funcionalidad que es de las mejores que hemos conocido en muchos años, porque sin duda va a ser una de las más prácticas para todos nosotros. Se trata de la posibilidad de copiar y pegar imágenes con el teclado de Google, lo que nos va a permitir ahorrar mucho tiempo. Puede parecer algo banal, que podemos hacer en cualquier otro dispositivo, como un ordenador de sobremesa o portátil, pero es un gran paso dentro de lo que podemos hacer dentro de un teléfono móvil.

Copia y pega mejorado en Gboard

Sin duda esta es una de las principales funciones que vamos a utilizar en nuestro móvil una vez que seamos capaces de activarla, y también de que llegue en algún momento en su versión final al mercado. Se trata de una opción de copiar y pegar imágenes que de momento afecta a dos apps. Una de ellas es Google Chrome, donde podemos activar ya una funcionalidad para copiar las imágenes que nos encontramos por la red. Para ello vamos a tener que activar una de sus habituales “flags” de la siguiente manera:

Entra en Google Chrome

Abre la dirección Chrome://flags

Busca la opción con la palabra “Copy”

Activa la función “Copy Image” pulsando sobre “Enabled”

Ahora reinicia Google Chrome

Una vez que reiniciamos el navegador vamos a poder acceder a una nueva funcionalidad cuando pulsemos prolongadamente sobre una imagen. Porque al hacerlo después de activar esta función podremos pulsar sobre “copiar imagen” lo que llevará la imagen seleccionada al portapapeles de nuestro teléfono.

Copiando y pegando | Tecnoxplora

Ahora puedes ir a cualquier otra app, por ejemplo WhatsApp, para ver cómo en la parte superior del teclado de Google aparece una miniatura de la imagen y el texto de “pegar” integrado en el icono. Al hacerlo la imagen se pegará en el chat que nos encontramos. De esta manera vamos a ahorrar mucho tiempo, y también espacio de almacenamiento. Primero porque ya no vamos a tener que guardar las imágenes antes de pasarlas a otra aplicación para pegarlas. Y además estas no van a ocupar espacio en el almacenamiento del terminal al no existir esa necesidad de guardar las imágenes.

De esta manera copiar y pegar una imagen ya es tan sencillo como lo hacemos en un ordenador, donde estamos acostumbrados a pulsar las teclas “Control+C/V” para copiar y pegar cualquier contenido que se encuentre debajo del cursor del ratón. Es de esperar que la función llegue a todos los usuarios en un futuro próximo, pero si no queréis esperar, podéis activar la funcionalidad experimental de la forma que os hemos contado, que no va a afectar prácticamente al día a día de nuestro uso de la aplicación de navegación web. Habrá que ver con qué apps es compatible esta función, porque no todas pueden de momento pegar las imágenes guardadas en el portapapeles, algo que de momento parece exclusivo de las apps de Google.