Ya puedes añadir contenidos a Street View de Google Maps con tu móvil

Hace unas semanas os contábamos que se había descubierto una nueva función de Street View en Google Maps que permite añadir fotos y contenidos a cualquier persona que utilice la app. Hasta ahora solo era posible añadirlos por parte de Google, con sus populares coches equipados con cámaras de 360 grados, que son capaces de capturar todo lo que hay alrededor de la cámara para verlo después en tres dimensiones como si nos encontráramos precisamente allí. Ahora Google ha anunciado oficialmente que esta nueva funcionalidad está disponible para todos los usuarios que quieran contribuir con sus creaciones a que otras personas puedan conocer mejor un lugar de antemano.

Más posibilidades para realizar contribuciones

En su última gran renovación, por el quince aniversario, Google Maps añadió una nueva sección a la app como la de contribuir, en la que podemos añadir todo tipo de contenidos a la app de los lugares que visitamos. Ahora esta nueva funcionalidad va en consonancia con esos cambios que se han anunciado ahora, y que permite a los usuarios añadir contenidos a Street View. La nueva herramienta lo que permite es ir grabando un vídeo que más adelante se convertirá en una imagen interactiva que funcionará como las demás de Street View. Las imágenes se capturan con ARCore, que es la misma tecnología que se utiliza para generar las imágenes de Street View.

Recordemos que ARCore es la tecnología que también se utiliza en los móviles Android para aplicaciones de realidad aumentada, que es al fin y al cabo lo que utiliza Google para subir sus imágenes a Street View. Ahora podemos añadir los contenidos pulsando el botón crear dentro de la app de Live View de Google. De esta manera cualquier persona puede añadir ya imágenes de 360 grados para poder llegar hasta esos lugares a los que no pueden acceder los coches de Google. Por tanto será más sencillo poder acceder al aspecto de determinados lugares que hasta ahora era imposible explorar, incluso espacios cerrados que será más sencillos de recorrer con esta nueva herramienta para todos os usuarios.

Por tanto ya no es necesario contar con un equipo específico de 360 grados con un coste de miles de euros para poder contribuir a Street View, sino que lo único que necesitamos es un teléfono móvil que cuente con ARCore de Google instalado. Por tanto para poder acceder a esta nueva funcionalidad debemos actualizar Street View a la última versión disponible. Así que si conoces algún lugar que sea digno de mostrar en esta aplicación, o que sepas que no tiene reflejo en la app, nada te impide ya en contribuir a la aplicación con tus propias grabaciones.

Unos contenidos que no solo se quedan en la app de Street View, sino que como sabéis también se trasladan a la aplicación de Google Maps desde donde podemos acceder a esta vista activando su capa correspondiente. Por tanto es de esperar que a partir de ahora comiencen a aparecer nuevos contenidos en Street View de todo tipo de orígenes. Lógicamente no tendrán la misma calidad que los captados por Google, pero ya serán mucho más útiles que no tener referencia alguna.