¿Puede Google cerrar tu cuenta de Gmail? Sí, pero solo en estos casos

Gmail es el servicio de correo electrónico de Google que tiene más de 15 años a sus espaldas y que ha cambiado muchísimo en todo este tiempo. Si echamos la vista atrás, comprobaremos cómo ha evolucionado una plataforma que empezó solo como manera de comunicarnos con los demás y que ahora nos abre las puertas a todo el ecosistema de apps gratuitas de los de Mountain View: vídeos, música, fotografía, mapas, calendarios, reuniones, videollamadas... la lista es infinita.

Así que no hay que decir lo importante que se ha vuelto y, muy posiblemente, sea tan determinante en la gestión de vuestro día a día digital que solo el hecho de pensar que nos la podrían bloquear, o cerrar, nos pone los pelos como escarpias. De todas formas, no penséis que eso es algo improbable, ya que resulta que existen algunos supuestos en los que los norteamericanos pueden tomar la determinación de hacerlo.

Dos posibilidades en el horizonte

Siempre han existido condiciones por las que Google tiene potestad para cerrar justificadamente una cuenta de Gmail y, con ella, todo el contenido asociado a fotos, archivos en la nube, etc., solo que en las últimas horas ha lanzado unas nuevas condiciones de uso a todos aquellos usuarios que cumplen con alguno de los (nuevos) requisitos necesarios para tomar una decisión así. Y la primera de ellas es la de llevar mucho tiempo inactivas.

Tal y como acaban de recibir todos los usuarios en riesgo de esta desactivación, sus cuentas de Gmail serán eliminadas del todo una vez que no se utilicen a lo largo de dos años. Es decir, que no tengan ningún tipo de actividad ni se haya registrado un inicio de sesión a través de ningún dispositivo en cualquier aplicación de los norteamericanos. Esta medida entrará en vigor a partir del 1 de junio de 2021 y se aplicará a todas las cuentas que cumplan ese requisito el mismo día de 2023.

Google One | Google

Seguramente que esta condición no la cumplamos ninguno de los que usamos prácticamente a diario algún servicio de Google, por lo que no tenemos nada que temer, aunque la segunda seguramente sí, y entronca directamente con esa decisión tomada por los de Mountain View de cerrar el grifo al almacenamiento ilimitado gratuito dentro de Google Fotos.

La segunda condición que van a aplicar para cerrar una cuenta es que un usuario rebase esos 15GB gratis que todos tenemos por crear una cuenta de Gmail. Espacio en la nube que sirve para prácticamente cualquier cosa que generemos dentro del ecosistema de Google: correos electrónicos, fotos, vídeos, documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, copias de seguridad de WhatsApp, etc.

Según esas mismas (nuevas) condiciones de uso que entrarán en vigor el 1 de junio de 2021, si el uso de espacio del usuario supera el límite de esos 15GB, Google también tendrá derecho a eliminar contenido de cualquiera de los servicios en los que se almacenan los contenidos, de tal forma que serán avisados previamente para no obligar a los de Mountain View a hacerlo sin mirar qué es o no importante. Este última medida, sin duda, va dirigida a empujar a los usuarios hacia algunos de los planes de almacenamiento en la nube que comercializan a través de Google One.