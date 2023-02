¿Es posible desbloquear el móvil con el asistente de Google?

El asistente de voz de Google nos ayuda en muchas tareas cotidianas como controlar nuestro hogar digital simplemente usando sencillos comandos e incluso a llamar o enviar mensajes cuando tenemos las manos ocupadas o estamos conduciendo. Algo para lo que necesitamos tener acceso a nuestro teléfono y la pantalla desbloqueada. ¿Es posible desbloquear el móvil usando comandos de voz?, a continuación, resolvemos la duda.

Desbloquea el móvil usando comandos de voz

Con el comando de voz adecuado podemos pedirle al asistente que encienda la tele, que nos ponga nuestro programa preferido o que haga una compra a través de Internet. Podemos hacer casi de todo, siempre y cuando el asistente esté habilitado. Y nos surge la duda de si es posible hacer uso del asistente desde la pantalla de desbloqueo o incluso si es posible bloquear y desbloquear el móvil usando estos comandos. La respuesta a esta pregunta no es del todo definitiva, porque en ella caben las dos opciones sí y no. Sí en los teléfonos con sistemas más antiguos y no en los modernos.

Hubo un momento en que las versiones más antiguas permitían el uso de este comando y en las nuevas versiones está no se incluyó. Desde 2021 las versiones del sistema modernas y antiguas que han seguido recibiendo actualizaciones han dejado de disponer de este comando. Por lo que si no has actualizado tu sistema y es bastante antiguo podrás seguir haciendo uso de este, en el caso contrario habrá dejado de funcionar. Pero esto no quiere decir que necesariamente tengamos que desbloquear nuestro teléfono para hacer uso del asistente y sus comandos desde la pantalla de bloqueo. Aunque para ello debemos crear y entrenar un modelo de voz. Con el que nuestro teléfono se asegurará que somos nosotros los que hacemos la petición. Para crear el perfil de voz sigue los siguientes pasos.

Configurando el asistente de Google | TecnoXplora

Desde la app de Google de nuestro teléfono, toca sobre la foto de perfil.

En las opciones del menú, selecciona “Configuración”

Pulsa sobre “asistente de Google” para acceder a las diferentes opciones que nos ofrece.

para acceder a las diferentes opciones que nos ofrece. Desliza el listado hasta llegar a la opción “hey Google y Voice Match”

Sigue las instrucciones del asistente para completar el proceso.

Una vez hemos creado nuestro perfil de voz personalizado, tenemos qu e otorgarle permisos al asistente para que funcione también en la pantalla desde la pantalla de bloqueo.

para que funcione también en la pantalla desde la pantalla de bloqueo. Para ello, volvemos de nuevo a la configuración de Google y en esta ocasión seleccionamos “pantalla de Bloqueo” también podemos hacer una búsqueda para localizar más rápidamente esta opción.

también podemos hacer una búsqueda para localizar más rápidamente esta opción. De este modo habilitando las “respuestas del asistente en la pantalla de bloqueo” ya podemos hacer uso de los comandos de voz con la pantalla bloqueada.

Si queremos tener acceso a resultados personales, desde la configuración, seleccionamos “resultados personales” esto nos permitirá además enviar mensajes, realizar llamadas, acceder al calendario e incluso enviar correos electrónicos sin necesidad de tocar la pantalla de móvil. A partir de este momento, sólo tenemos que dirigirnos a asistente con el clásico “hey Google” y pedirle lo que necesitemos.