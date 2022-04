¿Podemos fiarnos de esta tienda? Chrome nos lo pondrá más fácil muy pronto

Comprar en Internet se ha convertido en algo casi más habitual incluso que hacerlo en las tiendas físicas, al menos para muchas personas que prefieren invertir su tiempo en otras cosas antes que en patearse los centros comerciales. Pero como todo, esto tiene sus riesgos, y en el caso de las compras en Internet la reputación de estas es algo básico que deberíamos conocer antes de tan siquiera plantearnos una compra. Ahora sabemos que Google Chrome va a facilitar esto al máximo, después de que se haya dejado ver en algunos móviles una nueva e interesante función para promover el conocimiento de los establecimientos.

Nuevas funcionalidades de Chrome

Estamos hablando de la versión 102 de Google Chrome, que está en camino desde que hace unos días Google anunciara la versión 100, que llegaba cargada de novedades. En la futura versión hemos conocido que se va a facilitar el acceso a todas las reseñas que tiene una tienda en la red. Para ello cuando entremos en la página web de cualquier tienda, o al menos de momento en gran parte de ellas, veremos una nueva ventana emergente, que nos pregunta si queremos ver las reseñas de esta tienda, así como un sumario de todas las que existen en la parte inferior.Una vez que pulsemos el botón “ver” en la parte derecha se deslizará una nueva ventana desde la parte inferior, muy similar al sumario de cualquier negocio dentro de Google, donde se pueden ver todas las reseñas de esa tienda vertidas por los propios clientes de estas.

Por tanto, será una manera más sencilla y rápida de hacerse una idea de hasta qué punto nos podemos fiar de una determinada tienda. Y es que como sabéis no se puede uno fiar a pies juntillas de cualquier tienda, y hay que consultar bien las opiniones de aquellos que ya han realizado compras online. Y qué decir si entramos en una tienda donde no hay reseña alguna o las pocas que hay son malas. Sin duda va a ser un buen termómetro y sobre todo una gran ayuda para decidirnos por comprar en unos u otros comercios. Y lo mejor, esto es algo que obliga a los comercios a dar lo mejor de sí en sus tiendas online, si no quieren espantar a los potenciales consumidores con un puñado de malas críticas.

Desde Android creen que esta nueva función se podría activar con una de las “flags” del navegador web. Esta sería la siguiente:

chrome://flags/#page-info-store-info

Por supuesto solo nos funcionará cuando tengamos Chrome 102 instalado en el móvil, aunque la versión 100 ya cuenta con esta flag, aunque sin efecto alguno. De momento es solo una prueba, pero las imágenes nos demuestran que es algo que está cerca, ya que parece lista si nos fiamos del aspecto, que parece cercano al del diseño final de esta nueva funcionalidad. Una novedad que sin duda nos parece de lo más acertada cuando esté disponible para todos. De momento tocará esperar unas semanas para que pueda llegar a más usuarios.