Está siendo sorprendente lo que en las últimas semanas se está produciendo alrededor de las aplicaciones de videoconferencia. Un sector que ha estado ahí en los últimos años y que parecía formar parte del escenario pero sin demasiada trascendencia, hasta que la crisis del coronavirus y el confinamiento masivo nos ha obligado a utilizarlas para mantener el contacto con familiares y amigos, y también el trabajo.

Así que las compañías que tenían como aletargadas sus respectivas plataformas, están corriendo como si no hubiera un mañana para actualizarlas e incluir todas esas cosas que habríamos visto en los próximos meses. Pero, primero, el auge de una competencia atroz, personificada en Zoom y, segundo, su caída en desgracia en los últimos días por la enorme cantidad de problemas que le han surgido, ha hecho que tecnológicas como Google o Microsoft se hayan puesto las pilas a toda velocidad.

Recordad que esta misma semana, Skype añadía una de las funciones estrella de Zoom, la de iniciar una conversación haciendo un simple clic en un enlace, sin necesidad de tener la app instalada o cuenta en la plataforma. Pues bien, ahora Google responde con un movimiento que busca enterrar una de sus marcas con mayor solera: Hangouts.

Llega Google Meet a toda velocidad

Los de Mountain View han anunciado hace escasas horas que su aplicación para hacer videoconferencias ya no será Hangouts Meet, sino Google Meet. No lo han dicho así de claro, pero es posible inferirlo con echar un simple vistazo al comunicado oficial, donde ya no hay rastro de ese viejo nombre y cualquier referencia pasa por el nuevo. Recordad que la versión Meet era la aplicación que se incluía dentro de la G Suite para mejorar la productividad de equipos de trabajo profesionales y educativos, por lo que a partir de ahora tendréis que buscarla bajo la nueva nomenclatura.

Google Meet funcionará exclusivamente a través del navegador web en ordenadores, da igual si se trata de Chrome, Edge, Safari o Firefox, aunque eso sí, en el caso de los dispositivos móviles tendremos que descargar la nueva aplicación que los de Mountain View van a publicar tanto para móviles y tablet con iOS 13, iPadOS 13 y Android. Recordad que durante estos días de crisis, Hangouts Meet ofrecía algunas de sus funciones profesionales también free.

Nueva aplicación Google Meet | Google

Además, Google no se olvida de los problemas de Zoom en estos días y mete el dedo en la llaga al ofrecer todo eso que los de Eric Yuan no pueden: que sus conversaciones no puedan ser rastreadas a través de una ID para que cotillas metan sus narices en las videoconferencias que llevamos a cabo con los compañeros de trabajo. Además, incluye medidas de seguridad extra para que las sesiones sean más ordenadas, como la capacidad del anfitrión para silenciar a los asistentes, o que no puedan unirse a la conversación alumnos o trabajadores sin la presencia de quien convoca el encuentro.

Además, Google Meet aprovecha toda la experiencia de los de Mountain View en seguridad de verificación en dos pasos para blindar las cuentas de los administradores que gestionan estas reuniones, de tal forma que las conversaciones sean lo más seguras posibles. Eso sí, este cambio de nombre está por ver que llegue también a la versión accesible a todos los usuarios de forma gratuita. Veremos.