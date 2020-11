Pinterest prepara 'clases' con participantes que podrán conectarse a través de Zoom

Pinterest no es una de las redes sociales más importantes porque tiene por delante nombres ilustres como Instagram o Snapchat con un éxito un pelín mayor pero, a diferencia de ellas, ha logrado mantenerse en el tiempo y seducir a millones de usuarios que buscan hacer comunidad a partir de gustos y aficiones que comparten con otras cuentas. Precisamente por eso, es una de las más apacibles y tranquilas de visitar, porque no hay estridencias, ni trolls, y los que participan en ella simplemente buscan encontrar materiales o publicaciones afines a sus gustos y hobbies.

Es por eso que resulta más que interesante ver cómo va evolucionando para ofrecer nuevas alternativas con las que conectar a más usuarios en función de esos gustos y aficiones. Y la última idea que están desarrollando tiene que ver con ofrecer interesantes servicios de clases, seminarios o reuniones aprovechando la tecnología de la que es la app de videollamadas de más éxito del último año: Zoom.

Participantes que llegan desde Zoom

La idea en la que está trabajando Pinterest y que ha descubierto la famosa Jane Manchung Wong, tiene que ver con la posibilidad de acudir de forma telemática a clases dentro de Pinterest en las que todos los participantes pueden acceder a través de la tecnología desarrollada por Zoom. Es decir, que aunque la reunión la estemos disfrutando dentro de la red social fotográfica, en realidad estaremos utilizando las funciones y opciones de la app de Eric Yuan.

Como os decíamos, este hallazgo ha sido posible gracias al trabajo de Jane Manchung Wong, profesional que bucea por los códigos fuente de algunas apps para buscar, gracias a técnicas de ingeniería inversa, todas esas funciones que están en desarrollo pero que no se han activado todavía. Y como podéis ver por las pantalla que adjunta en su publicación en redes sociales, la idea desarrollada por Pinterest es muy ingeniosa porque se evita tener que desarrollar una plataforma propia para llevar a cabo esas videoconferencias con las que permitir clases, seminarios, etc. en sus tableros.

Pinterest is working on Classes where participants can join via Zoom pic.twitter.com/vhRtMCHpup