Pinterest elimina de sus búsquedas todos los bulos sobre las vacunas

La infoxicación a la que estamos todos sometidos en plena revolución tecnológica tiene algunas consecuencias negativas. Una de ellas ya la conocemos: las fake news, que siempre se presentan de manera mucho más atractiva que las noticias reales, con lo que se acaban volviendo virales en cuestión de muy pocos minutos y pueden inundar los móviles de propios y ajenos a una velocidad inusitada.

Esta tendencia tiene una consecuencia negativa que va más allá: para que la realidad no estropee el titular que aparece nuestro móvil, lo cierto es que cada vez menos gente contrasta las noticias a las que accede a diario. Además, todo funciona como una cámara de eco: quizá en tus redes sociales veas noticias totalmente normales, pero las falsas existen y, aunque no las veas en tu entorno cercano, en realidad están llegando a una cantidad de personas cada vez más numerosa que no se preocuparán de saber si lo que les ha llegado es cierto o falso.

Fake news en la ciencia

Y si las fake news ya son peligrosas en el ámbito político, económico o social, hay ocasiones en que tocan otros sectores aún más peligrosos: el científico y el de la salud. Son esas las noticias que ves de vez en cuando: que las vacunas no funcionan, que los niños vacunados acaban siendo autistas, que la quimioterapia no cura el cáncer, que lo mejor es tratarse con esta otra planta, que las farmacéuticas quieren ocultar la verdadera cura para muchas enfermedades, que todo es una conspiración de las multinacionales, etc.

Es evidente que estas noticias falsas son mucho más graves que las demás, con lo que algunas plataformas empiezan a tomárselo en serio y a ponerles freno para evitar que la desinformación cause la vuelta de enfermedades prácticamente erradicadas.

Pinterest, contra los antivacunas

En este caso la decisión ha sido de Pinterest, que ha cogido la sartén por el mango y está plantando cara a uno de los colectivos pseudocientíficos con mayor auge últimamente: los movimientos antivacunas. Así pues, la red social, que tiene 250 millones de usuarios activos mensuales, eliminó el año pasado todos los resultados de búsqueda relativos a las vacunas y, sobre todo, a las falsas noticias sobre sus perjuicios en la salud.

La motivación de Pinterest es evidente y se encuadra dentro de su política de luchar contra la desinformación en su plataforma. “Queremos que Pinterest sea un lugar inspirador para las personas, y no hay nada inspirador en la información errónea”, aseguraba un portavoz de la compañía, que relataba que su red social seguirá eliminando toda aquella información objetivamente falsa que se vaya encontrando.

En cualquier caso, la acción de Pinterest es el chocolate del loro, ya que las fake news, especialmente las relacionadas con las pseudociencias y la salud, campan a sus anchas por medio internet y, además, consiguen ser más atractivas y simplificadoras que las noticias reales. Es evidente que tareas como la de Pinterest son útiles, pero insuficientes, aunque por algo se tiene.