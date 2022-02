Cómo hacer un Facetime desde tu móvil Android

En un principio FaceTime era un servicio de videollamada exclusivo para iOS pero desde entonces la cosa ha cambiado y ahora es posible usarlo en dispositivos Android. A continuación, te contamos cómo usar FaceTime en teléfonos Android.

FaceTime en Android

Durante mucho tiempo FaceTime ha sido una herramienta de Apple de uso exclusivo para sus productos. Pero desde el año pasado ya es posible usar el servicio en teléfonos Android. Aunque su uso es limitado, ya que no dispone de todas las funciones como la versión para iOS como vamos a ver a continuación. Que podamos usar la herramienta no implica que tengamos a nuestra disposición la aplicación para la descarga en la tienda de aplicaciones de Google. Además de esto los usuarios de Android no pueden por el momento iniciar conversaciones a través de este servicio. Sino que sólo pueden unirse a conversaciones creadas por usuarios de iOS y ser invitados a través de un link.

Creando enlaces para compartir con usuarios de Android | TecnoXplora

Para ello, un usuario de Apple debe iniciar FaceTime en su dispositivo y pulsar en el botón “crear enlace” que se encuentra en la pantalla principal junto a nuevo FaceTime. Una vez se inicia el proceso debe seguir los siguientes pasos:

en su dispositivo y pulsar en el botón que se encuentra en la pantalla principal junto a nuevo FaceTime. Una vez se inicia el proceso debe seguir los siguientes pasos: Al pulsar sobre “crear enlace” accedemos a un nuevo menú desde el cual debemos asignar el nombre con el que queremos identificar la comunicación.

accedemos a un nuevo menú desde el cual debemos asignar el nombre con el que queremos identificar la comunicación. A continuación, seleccionamos el método que queremos usar para hacer llegar a nuestros contactos el link de convocatoria.

A continuación, seleccionamos el método que queremos usar para hacer llegar a nuestros contactos el link de convocatoria. Podemos hacerlo seleccionando cualquiera de las apps que nos sugiere la aplicación como Airdrop, mensajes o mail entre otras. Aunque también podemos copiar el enlace y enviarlo a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp .

entre otras. Aunque también podemos copiar el enlace y enviarlo a través de . Nuestros contactos recibirán un link y una vez pulsen sobre este desde su teléfono Android podrán acceder a la videollamada.

y una vez pulsen sobre este desde su teléfono Android podrán acceder a la videollamada. Al pulsar sobre el link de forma automática se abre una ventana en el navegador de Internet. Para unirse al evento, deben introducir su nombre y esperar a que el administrador que es la persona que les ha enviado la invitación le de permiso para unirse.

de forma automática Para unirse al evento, deben introducir su nombre y esperar a que el administrador que es la persona que les ha enviado la invitación le de permiso para unirse. En el otro extremo, el usuario de iOS que comenzó la videollamada debe dar paso a los invitados que se unan a través de este link, permitiendo o no el acceso.

Una solución intermedia que permite conectar por FaceTime tanto a usuarios de Android y de iPhone. Aunque es un avance, no puede decirse con rotundidad de que se pueda usar la app de videollamadas de Apple en dispositivos Android. Lo que implica que los usuarios de Android no necesitan instalar nada en sus dispositivos para acceder a estas conversaciones en la herramienta de Apple, sino que lo harán con la ayuda del navegador de Internet. Aunque existen otras aplicaciones disponibles en ambos sistemas para mantener este tipo de comunicación sin necesidad de usar FaceTime. Además, permiten hacerlo de forma bidireccional y sin necesidad de instalar nada en ninguno de los dispositivos, sino que se toda la comunicación se lleva a cabo a través del navegador de internet.