El nombre de picture in picture (PiP) es un término que se acuñó hace muchos años para definir aquella función que tenían algunas televisiones de permitirnos ver dos fuentes de vídeo diferentes a la vez. Ya se tratara de canales de RF, entradas de AV, euroconectores, etc. Es decir, buscaba que en aquellas ocasiones en que fuera posible, pudiéramos no perdernos dos eventos importantes que emitían a la misma hora.

Con el paso de los años, ese PiP en los teléfonos móviles se ha mantenido intacto tanto en el concepto, como en la manera de definirlo, como de llevarlo a cabo porque muchos smartphones cuentan con una capacidad similar de permitirnos ver una serie, una película, un vídeo de YouTube o un recuerdo de Google Fotos a la vez que salimos de la app que lo está reproduciendo para ir a otro sitio.

Apple presentó el pasado lunes este picture in picture como una novedad sorprendente que llegará a iOS 14 en otoño a todos sus iPhone compatibles, lo que supone casi un reconocimiento explícito de que llega bastantes años tarde. Tantos como casi diez, que son los que algunas marcas llevan ya incorporando este tipo de funciones a las instalaciones Android de sus dispositivos.

¿Cómo será el funcionamiento de este PiP?

Bueno, hay que decir que no tendrá demasiado secreto toda vez que esta opción de iOS 14 es un calco de la que ya tienen los iPad desde hace más de cuatro años, tras el lanzamiento del, por entonces, iOS 9. El tablet de Apple fue el primero en incorporarlo y la buena noticia es que no tendremos que hacer nada para ponerlo en funcionamiento.

Esto significa que será la propia app la que le indique al OS si al estar reproduciendo un vídeo y salir de ella, mantiene o no la ventana flotante sobre el resto del sistema operativo. Las apps que vienen por defecto de la propia Apple serán compatibles con PiP desde el primer minuto, pero en el caso de YouTube, Netflix, HBO, Disney+, Prime Video, Filmin, etc. dependerá de una actualización en los siguientes días al lanzamiento de iOS 14.

Justo aquí encima (minuto 11:45) podéis ver un ejemplo que es tal cual lo que os hemos descrito: accedemos (en este caso) a la app de Apple TV+, ponemos una serie y cuando deslizamos el dedo de abajo arriba para ir a la pantalla de inicio, la ventana se superpone sobre todo lo que aparezca en iOS. Además, y como en el caso del iPad, podremos moverla libremente e incluso aumentarla de tamaño si el espacio disponible así lo permite.

Es importante recordar que la operatividad de esta función no está tanto en que Apple lo permita hacer cuando llegue iOS 14 como que todos los desarrolladores actualicen sus aplicaciones en los primeros días del nuevo OS. ¿Lo harán todas? Bueno, a día de hoy debéis saber que en el caso del iPad no todas permiten este picture in picture, por lo que es muy posible que algunas de ellas, por una cuestión de política de uso de sus contenidos, prefieran que nos quedemos anclados a su app sin poder atender a cualquier otra.