¿Pantalla quemada en tu móvil? Así puedes mitigar sus consecuencias

Algo muy común en las pantallas de nuestros móviles son los píxeles quemados, esto produce el efecto de imágenes oscuras o sobreimpresiones fantasmales. Aunque existe una forma de arreglarlo, te contamos a continuación cómo.

Cómo solucionar los problemas de pantalla quemada en nuestros dispositivos

Ver una imagen sobreimpresa de forma débil que no debería estar en nuestra pantalla, incluso mientras que está apagada, es un problema. Esto sucede cuando dejamos demasiado una imagen fija en nuestra pantalla y esta permanece encendida. Algo muy común en las pantallas de plasma, como las de los televisores, donde podemos ver incluso el logo de la cadena que más vemos, sobreimpreso en esta.

Patrón para recuperar pantallas quemadas | TecnoXplora

Una forma muy sencilla de evitar esto es el uso de protectores de pantalla. Ya que esto evita que pasen horas las pantallas encendidas mostrando los mismos elementos fijos. Si no tenemos la opción de activar el protector de pantalla o ya es demasiado tarde ello existen varias soluciones alternativas que pasan por apagar nuestro teléfono móvil durante varias horas para que descanse y todo vuelva a su sitio. Si la situación perdura no nos quedará otra que utilizar una aplicación correctiva. En las tiendas de aplicaciones de Google como en la de iOs podemos encontrar una amplia selección de estas. Aunque si no queremos instalar ninguna aplicación podemos hacerlo de forma online a través de la web de Screen Burn Fixer.

En el sitio web de la app encontramos una serie de vídeos con patrones de cuadros y color con los que revertir el problema. Aunque si es demasiado tarde, no nos quedará otra que sustituir la pantalla. Esto solo será necesario si ha perdido el brillo de forma permanente y no hay forma de recuperar sus píxeles quemados. Esto es muy común que suceda en pantallas OLED. Los píxeles son estas se calientan en exceso provocando la muerte de estos y el desgaste de las pantallas. Un truco que podemos aplicar para alargar la vida útil de nuestras pantallas es regular el brillo de estas. Sobre todo, cuando de forma permanente usamos una determinada aplicación.

En el caso de los IPhone, podemos ajustar de forma automática el brillo desde la propia configuración del dispositivo. Entre los ajustes disponibles, podemos hacer uso de True Tone y Night Shift, dos opciones con las que retrasamos los efectos nocivos y el envejecimiento prematuro de la pantalla. Además de estas funciones, también podemos activar la opción “desactivar la pantalla siempre encendida” de modo que cuando nuestro iPhone se encuentra boca abajo, en entornos con poca luz o si no hacemos uso durante un largo periodo de tiempo de la pantalla, se apagará automáticamente entrando en suspensión. Algo que también sucede si llevamos el móvil en el bolsillo.

Una de las claras ventajas de las pantallas OLED, es que cuando parte de la pantalla aparece en negro supone que sus pixeles están completamente apagados. Algo que además de dar un mayor contraste a las imágenes potenciando el color, al mismo tiempo protege la pantalla del desgaste prematuro. Por lo que teniendo en cuenta estas consideraciones, una buena opción para retrasar el envejecimiento, es activar en la medida de lo posible el modo oscuro.