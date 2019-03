El nuevo WhatsApp para iOS 8 está preparado para llamadas de voz

La nueva actualización de WhatsApp para dispositivos con iOS ha llegado a la App Store con alguna sorpresa que otra debajo del brazo. La versión 2.11.9, que ya te puedes descargar, es ya compatible con iOS 8, el próximo sistema operativo de los dispositivos móviles de Apple.

Así, el chat verde se adelanta, adaptando su última versión al sistema operativo de Apple, como ya han podido comprobar aquellos que disfrutan de la versión beta de iOS 8. No obstante, para cumplir las estrictas normas de la compañía de la manzana mordida, WhatsApp no ha incluido esta característica en la lista que describe la app en la App Store, ya que se supone que una aplicación no puede ser compatible con un sistema operativo futuro.

Además de la compatibilidad con iOS 8, la última versión de WhatsApp incluye nuevas funciones, como la posibilidad de incluir comentarios al compartir fotografías o vídeos. Además, al compartir la ubicación, el marcador se podrá manipular de forma manual para que se encuentre en el punto exacto.

Y enseña la patita con algo que llevamos esperando desde el verano: las llamadas de voz. En la lista de permisos que solicita la instalación de la última versión de la app aparece que "WhatsApp requiere acceso al micrófono para enviar mensajes de voz, grabar vídeos con sonido y realizar y recibir llamadas de voz". Ahora sólo falta saber cuándo pondrán en marcha esa funcionalidad, especialmente ahora que Google les ha adelantado ofreciendo llamadas gratis con Hangouts.

Además, esta versión permite también recortar los vídeos antes de compartirlos, así como enviar vídeos a cámara lenta, aunque esta última función solo es compatible con el iPhone 5S.