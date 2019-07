WhatsApp sigue trabajando en numerosas funciones nuevas, como es lógico para mejorar el uso de la app. Hay que tener en cuenta que la aplicación de Facebook siempre ha ido a remolque respecto de su competencia, y ha sido una app un tanto austera en cuanto a la forma en que gestionamos los mensajes. Ahora WhatsApp está trabajando en mejorar una función que se suele utilizar bastante en la aplicación, como es la edición de las diferentes imágenes que recibimos o enviamos a nuestros contactos, por tanto una nueva función que estará encaminada a ahorrar más tiempo a la hora de editar las imágenes.

Nueva forma de editar imágenes en WhatsApp

La edición de imágenes es una función que lleva presente bastante tiempo en WhatsApp, de hecho podemos no solo añadir texto o emojis y stickers, sino que también podemos dibujar o escribir a mano alzada sobre estas imágenes. El problema es que muchos no utilizamos el editor de imágenes porque no lo tenemos tan a mano como nos gustaría. No es tan inmediato poder editar las imágenes, sino que hay que moverse más entre los menús de lo que es recomendable.

El nuevo botón en iOS y Android | WABeta Info

De hecho ahora para editar una imagen debemos primero seleccionarla de nuestra galería de imágenes, y antes de enviarla pulsar sobre el botón de edición. Pues bien, lo que hemos conocido ahora es que la aplicación de WhatsApp está trabajando en un nuevo botón, que lleva la edición de imágenes precisamente a cualquier lugar donde estemos viendo una imagen. Este nuevo botón se verá en la barra inferior, con el sencillo texto de “editar” y se podrá acceder a él directamente cuando estemos visualizando cualquier imagen que hayamos recibido y por supuesto cualquier otra que vayamos a reenviar a otras personas. Como es habitual, las versiones de iOS y Android cuentan con el botón en un lugar distinto. Por un lado la versión para los iPhone muestra el botón directamente en la parte inferior de la pantalla. Mientras que en Android, el remedio no resulta tan sencillo, ya que hay que entrar en la imagen, pulsar los tres puntos verticales en la parte superior derecha de la pantalla, y entonces pulsar sobre “Edit” por lo que en este caso no está tan a la vista como en iOS. Como suele ser habitual cada vez que se descubren este tipo de mejoras, están ocultas en la beta de la aplicación.

Y por tanto tan siquiera se pueden utilizar aún en la versión preliminar de la aplicación de Facebook. Desde luego es un cambio simple, pero que nos va a animar a muchos a editar más las imágenes para darlas un toque distinto. No hace mucho reenvié a un amigo una foto editada, que no edité en WhatsApp, sino que recurrí a una tercera app de edición, sencillamente porque no vi la posibilidad de hacerlo de manera más directa. Quizás con este nuevo botón, habría sido más directo y hubiera utilizado este editor sin tener que salir de la app.