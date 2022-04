Ya no necesitas decir “Ok Google” en algunas acciones del asistente, también en español

El asistente de los de Mountain View sigue evolucionando con importantes novedades. Y la de hoy es una de las más importantes que hemos conocido en los últimos meses, ya que por fin están disponibles en español una de las funcionalidades más importantes que ha lanzado la firma californiana para su asistente. Y es que como sabéis es necesario activarlo con unas determinadas palabras, que hay que repetir cada vez que queramos pedirle o decirle algo. Pues bien, eso ya no va a ser necesario en algunas ocasiones, lo que sin duda va a transformar por completo nuestra forma de utilizar el asistente en el día a día.

Llega al idioma español

Las frases rápidas son básicamente algunas sentencias que podemos decirle a los altavoces o pantallas inteligentes con el asistente de Google sin tener que precederlas de “Hey Google” que es lo imprescindible para que se active el altavoz o pantalla. Esto, el prescindir de estas palabras, estaba disponible hasta ahora en los usuarios que hablaran tanto en inglés como japonés y alemán, pero al español todavía había que hablarle de la forma tradicional. Ahora esto ha cambiado, y por fin llega esta funcionalidad también a los usuarios del asistente que hablen normalmente español.

Activa el asistente con "Hey Google" | TecnoXplora

Concretamente estas nuevas acciones sin necesidad de decir OK Google están llegando a los teléfonos Google Pixel 6, también los que funcionan con el idioma español. Ahora hay algunas funciones que nos permiten dar comandos sin decir esta frase de activación. Por ejemplo, a la hora de parar un temporizador. En las capturas se puede ver el mensaje de decir “para” en el que caso de que queramos que se detenga ese temporizador. De esta forma son acciones que ya están en marcha, pero que se pueden finiquitar sin mediar más palabras de las necesarias para que el teléfono entienda que ha de terminar una acción.

De momento como os podéis imaginar es bastante tibio el impacto de estas acciones rápidas en el sistema operativo y sobre todo en el asistente, pero desde luego suponen un punto de inflexión en la forma que nos podremos entender con él en el futuro. Y es que no hay nada más molesto que tener que estar repitiendo OK Google dos, tres o cuatro veces en el espacio de un par de minutos cuando queremos encadenar varias órdenes. Y más si son consecutivas. Al menos en los últimos meses hemos ganado algo, ya que le podemos pedir al asistente que haga dos cosas seguidas, como por ejemplo apagar las luces del salón y de la sala de estar, sin que sea necesario repetir el OK Google cada vez que se lo pedimos. Son avances que poco a poco van simplificando nuestra relación con el asistente, que cada día debería ser mucho más natural, por lo menos comparado con lo que nos hemos acostumbrados. Esperemos que dentro de poco sean todos los usuarios de Google los que puedan acceder a estos nuevos ajustes de las acciones rápidas, no solo en los Pixel 6.