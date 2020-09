El modo oscuro comienza a llegar a Google Maps para Android

Los modos oscuros han disfrutado de su gran expansión durante el pasado año, con la llegada de Android 10 e iOS 13, que entre otras cosas han destacado por contar con sendos modos oscuros nativos a los que poco a poco se han ido adaptando las diferentes apps. Una de las pocas que no cuenta con este modo es Google Maps, que aunque fue la primera en contar con algo parecido hace ya muchos años, emulando a los modos noche de los GPS, no ha hecho lo propio con el resto de su interfaz. Ya hace unas semanas os contamos que se había dejado ver este modo, y ahora comienza a ser una realidad para muchos usuarios.

Los usuarios de Android comienzan a recibirlo

Eso es lo que hemos conocido ahora que muchos de estos usuarios han comenzado a compartir en las redes imágenes de este modo oscuro activado en sus móviles. Un modo oscuro que se extiende a todos los menús de la aplicación, cerrando así un círculo que comenzó a tomar forma hace bastantes años. La versión con la que cuentan estos usuarios es la de Google Maps 10.51.1, que aunque muchos otros ya la tenemos instalada, parece que de momento no nos aparece esta opción. Porque todo apunta a que está siendo una novedad del lado del servidor, por lo que no necesariamente tener la última versión nos da acceso a esta funcionalidad.

Para poder activar el nuevo modo oscuro además de contar con la última actualización de la app, tenemos que dirigirnos a los ajustes de la aplicación, donde vamos a encontrar un nuevo menú de apariencia. Como ya es habitual en las apps Android que cuentan con teste tipo de modos oscuros, tenemos tres opciones para elegir. Una es la de mantener siempre el modo claro, el tradicional, la otra es la de cambiar al modo oscuro permanentemente, o bien que el modo sea seleccionado automáticamente por el propio sistema operativo. Esta última opción depende de que activemos manualmente el modo oscuro o que bien el sistema lo elija en base a un determinado horario u otras variantes, que elegimos en los ajustes generales del teléfono.

Así que parece que la llegada de Google Maps a todos los usuarios con móviles Android es cuestión de horas, ya que como os hemos contado no tiene que ver con la versión de la app, sino más bien con la comunicación con los servidores de Google. De esta forma por fin podremos navegar en la app de mapas y recibir indicaciones con un modo totalmente oscuro, y no parcialmente como hasta ahora. Desde hace muchos años se mostraban los tonos oscuros en los mapas de la app al caer la noche, pero ahora eso se extiende a toda la app. Por tanto Google Maps es una de las últimas apps que cuenta con un modo oscuro, desde luego se ha hecho de rogar. No dudéis en actualizar a la última versión la app en Google Play y pasar por los ajustes, a ver si aparece ese nuevo menú de apariencia.