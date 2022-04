Miles de apps Android dejarán de ser compatibles con tu móvil, ¿sabes cuáles?

La compatibilidad de nuestros teléfonos con las apps que están presentes en las tiendas se da por sentada. De hecho, si tenemos un móvil medianamente moderno, es muy extraño que nos encontremos con alguna app que no se pueda ejecutar en nuestro móvil. Pero eso podría cambiar a finales de este año, ya que hemos conocido un cambio en la directiva de Google respecto del tratamiento de las apps que se encuentran en Google Play, su tienda de aplicaciones digitales. Y es que ahora cambia el criterio para considerar una app como desfasada, lo que va a afectar a muchas de ellas y nuestra relación a su vez con estas.

Desfasadas tras tiempo sin actualizarse

Básicamente lo que hemos conocido ahora es que las apps que no estén debidamente actualizadas a las mejoras de las últimas versiones de Android dejaran de estar presentes en las búsquedas que hagan los usuarios de Android en la tienda de Google. Normalmente los desarrolladores actualizan sus apps para que estén lo más al día posible, y además Google les obliga a hacerlo por dos razones, por un lado, por la seguridad, ya que una app actualizada siempre es más segura, y en segundo lugar para que sean compatibles con las últimas funciones de los sistemas operativos.

Básicamente el corte que ha introducido Google es que todas aquellas apps que lleven más de dos años sin actualizarse no aparecerán en las búsquedas de Google Play a partir del próximo mes de noviembre. De esta forma si una app no se ha actualizado en este tiempo, automáticamente dejará de estar disponible para instalar en la tienda, y por tanto no podremos disfrutar de ella. Caso distinto es que, aunque no la tengamos instalada sí la hayamos adquirido en algún momento. En ese caso sí que podremos seguir descargándola e instalándola, será la única manera de evitarlo desde luego.

La idea de Google es que las apps estén actualizadas para ser compatibles al menos con las dos últimas versiones del sistema. Esto quiere decir que, a partir de noviembre, todas las apps que estén en la Play Store deberán ser compatibles al menos con Android 11, ya que por entonces ya estará en el mercado Android 13. Ahora bien, esto no quiere decir que si no tenemos un móvil con Android 11 la app dejará de ser compatible con nuestro móvil. Por ejemplo, tenemos un móvil con Android 10 o 9, y queremos instalar una app que cumple los requisitos, no hay problema, ya que además de ser compatible con la versión que exige Google también lo es con las anteriores aparecidas, por lo que no hay problemas.

Lo que se quiere evitar es que los usuarios puedan instalar apps que lleven años sin actualizarse, y que pueden ser un coladero para el software malicioso. Por eso todas aquellas que no cumplan ese requisito de ser al menos compatible con las dos últimas versiones de Android, dejarán de existir para los usuarios, al menos por los cauces oficiales. Nadie podrá evitar que descarguemos esa misma app en un repositorio de apps externo.