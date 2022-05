Microsoft la lía con la última actualización de Windows 11, ¿qué ha pasado?

No siempre ocurre, pero de alguna manera es habitual, ver cómo algunas actualizaciones de software más que arreglar o mejorar cosas hacen todo lo contrario. Y eso es precisamente lo que estaría pasando con Windows 11, el sistema operativo de Microsoft que parece se ha actualizado con algunos fallos bastante gordos. Tanto que es incluso aconsejable desinstalar la actualización para evitar los problemas que muchos usuarios ya están reportando. Y es que parece que esta actualización no actúa como se esperaba. No es la primera ni será la última actualización que cuente con fallos tan graves. Vamos a ver qué es lo que ha pasado.

Una actualización maldita

Estamos hablando de la actualización de Windows 11 denominada “KB5012643” y que está dando muchos problemas a los usuarios de una determinada versión del sistema operativo, como es Windows 11 21H2. Si tenemos esta actualización instalada en esta versión de Windows, podemos esperarnos lo peor sin duda. Pero es que uno de los componentes de este software, concretamente el Framework 3.5 en .NET, es el que está generando numerosos fallos, como por ejemplo el cierre de aplicaciones de forma abrupta e inesperada, algo que evidentemente no es de esperar en un sistema estable.

Windows 11 | Unplash

Hasta tal punto han llegado los problemas detectados por los que han instalado estas actualizaciones, que la propia Microsoft ha recomendado a quienes puedan hacerlo que desinstalen esta actualización del sistema operativo. Por tanto, si contamos con esta combinación de software y estamos notando que el sistema operativo está haciendo cosas raras, como por ejemplo cerrar aplicaciones de forma aleatoria, quizás deberíamos plantearnos la desinstalación para poder recuperar la normalidad. Ahora bien, quizás no sea sencillo para muchos dar este paso adelante, no por lo que implica, sino por el método para hacerlo.

Afortunadamente Windows cuenta con una herramienta para desinstalar actualizaciones, al igual que estas se instalan. Solo debemos ir a los ajustes de Windows 11, acceder a esta sección, y elegir la actualización conflictiva para que el sistema lo elimine de nuestro ordenador. Una vez que lo haya hecho, como es obvio, tendremos que reiniciar para que los cambios surtan efecto. A priori una vez que lo hagamos desaparecerán esos problemas. Ahora bien, habrá que esperar algunos días para que la nueva actualización, ya corregida, esté disponible para todos los usuarios. En cualquier caso, si lo fallos no son graves, lo recomendable es no tocar nada y esperar a esa actualización modificada para evitar esos problemas.