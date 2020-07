Son muchos los motivos por los que la definición de una fotografía puede ser insuficiente: porque la cámara con la que hicieron la instantánea no era muy buena, porque la foto salió desenfocada, porque fue tomada hace muchos años, porque la luz no era la adecuada... Sea cual fuere la razón por la que una fotografía no es de buena calidad, en el vídeo te mostramos una fácil solución para arreglarla.

A medida que las tecnologías evolucionan, los teléfonos presentan una mejor calidad de imagen. Hasta hace pocos años, las mejores instantáneas eran tomadas con cámaras digitales, muchas de ellas especializadas y equipadas para profesionales. Ahora, las fotografías de calidad pueden provenir también de nuestros propios móviles.

Sin embargo, por mucho que la calidad de imagen haya mejorado, no siempre las fotografías salen como nos esperábamos. La luz, el contraste, las sombras e incluso el movimiento, pueden estropear una buena imagen.

Asimismo, es muy común conservar fotografías de hace años con una definición más bien escasa. Pero, ¿y si pudieras mejorar su calidad? En efecto, existe una app que te permite esta posibilidad. Se llama Remini, y la puedes encontrar gratis en Google Play y App Store. En el vídeo te mostramos cómo la debes usar.

Cuando una fotografía sale borrosa o desenfocada tendemos a eliminarla. No obstante, existen numerosas aplicaciones gratuitas para mejorar la definición de las mismas y recuperar el contorno que le falta. De la misma manera, si te cuesta encontrar programas de edición de fotos y vídeos que no sean de pago, en este enlace te mostramos varias alternativas.

