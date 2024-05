Más reales que nunca, Google revoluciona las videollamadas con su nuevo proyecto

Hacer de las videollamadas una experiencia aún más real, ese es el objetivo de Google detrás de su nuevo proyecto Starline. Hace ya un tiempo escuchamos hablar de él, y ahora es un poco más real. Y desde luego el resultado no puede ser más sorprendente. Aunque hacer de por sí una videollamada es algo verdaderamente sorprendente si lo vemos en una perspectiva de unos años atrás, todavía es muy mejorable la experiencia. Y ahí incide Google, que asegura contar con una tecnología que permitirá que las personas en estas llamadas cuenten tengan un volumen y una profundidad nunca vista antes.

Una combinación de tecnologías punteras

La nueva tecnología Starline utiliza varias tecnologías para brindarnos esa sensación tridimensional mientras hablamos. Porque combina tanto la inteligencia artificial, como imágenes en tres dimensiones y más soluciones para que la persona que tenemos al otro lado de la llamada tenga un aspecto mucho más real. Y el fin de todo esto es evidente, poder sentirnos más cerca de las personas con las que hablamos, y en definitiva, que nos mostremos más atentos e integrados en las videollamadas gracias a esta tecnología.

Tal y como han desvelado desde Google, este proyecto se ha desarrollado en conjunto con HP, y gracias a ello será posible disfrutar de esta tecnología no solo en el Google Meet de los de Mountain View, sino también en Zoom, una de las aplicaciones de videollamadas y reuniones más importantes del mercado. El video compartido por parte de Google es sin duda lo más revelador, y la forma más directa de hacernos una idea de hasta qué punto la sensación puede ser real.

Como se puede ver en la imagen, si bien no es posible conseguir que la persona al otro lado de la cámara se muestre completamente en tres dimensiones, sí que la sensación es de mayor profundidad. Y es que, sin necesidad de gafas adicionales, esta tecnología nos permite ver a las personas en un plano diferente por ejemplo al del fondo de la habitación, o los objetos que haya sobre la propia mesa. Y es que como vemos en el vídeo, parece que contaremos con una cámara especial para poder tener estas sensaciones mientras hablamos.

Al final las sensaciones que se transmiten, permiten a las personas interactuar en la videollamada de una forma más natural y relajada, y es que muchos de nosotros nos mostramos más tensos y distantes cuando estamos frente a una cámara, y es difícil que nuestros gestos sean naturales. Como vemos en el vídeo, da esa sensación de ventana mágica a la que se refiere Google.

Y que transmite una sensación de algo tangible, de que de verdad dentro de ese monitor hay alguien que se mueve de manera fluida y además parece tener volumen, pero que no se sale del monitor. Sin duda una tecnología prometedora, que imaginamos en un principio estará más volcada en el mercado empresarial, no solo porque es el entorno más propicio, sino porque presumiblemente el coste de esta tecnología, de su uso, no parece que vaya a ser precisamente económico.