Los mejores trucos para sacar todo el partido a Whatsapp

1. Convertir audios en texto

No tenemos tiempo para escribir y optamos por mandar notas de audio acribillando a la otra persona y obligándola a tener que escucharlas. A veces no puedes oírlas porque estás en público y terminan quedando en el chat olvidadas. Hay un truco para que no pase: convierte tus audios en texto.

2. Cómo salir de un grupo sin que se den cuenta

Los grupos de Whatsapp se te acumulan. Estás saturado de tantos mensajes que no te interesan y de memes sin sentido que ocupan tu galería. Quieres salirte pero te da palo. Hay una solución: sal de un grupo sin que nadie note tu ausencia.

3. Usar la misma cuenta desde dos teléfonos diferentes

Descubre la comodidad de acceder a tu cuenta desde dispositivos diferentes sin tener que cambiar la tarjeta SIM.

4. Cómo leer mensajes que han sido eliminados

Te mandan un mensaje y de pronto observas que lo han eliminado. No te ha dado tiempo a leerlo, te pica la curiosidad pero no te atreves a preguntarle a la otra persona de qué se trataba. Hay una forma de descubrirlo:

5. Cotillear estados sin que lo sepan

A todos nos gusta la privacidad. Pero también nos gusta echar una ojeada a lo que hacen nuestros contactos de Whatsapp sin que estos sepan que lo hacemos. Parece misión imposible, pero existe una opción de cotillear los estados sin que nadie lo sepa.

6. Ocultar estados de Whatsapp a determinados contactos

Por otro lado, si lo que quieres es que ciertas personas no puedan tener acceso a tus estados de Whatsapp, también existe la opción de poder esconderlos.

7.Qué hacer si te bloquean

Quieres hablarle a alguien pero no le llegan tus mensajes. Tampoco aparece su foto de perfil. Es como si su whatsapp hubiera muerto pero no, te han bloqueado. ¿Qué se puede hacer en estos casos?

8. Enviar ubicación a tiempo real

La app de mensajería te ofrece la facilidad de observar en directo la ubicación de otra persona, siempre que esta te la mande. Te explicamos cómo hacerlo.