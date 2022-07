Live-View: La navegación de realidad aumentada que te ayudará a moverte en vacaciones

Desde saber cómo está el tráfico hasta dónde repostar más barato, pasando por la calidad del aire, Google Maps cuenta con multitud de funcionalidades. Entre sus últimas novedades se encuentra Live View. Esta nueva herramienta permite orientarte de manera exacta gracias a la cámara del móvil, mostrando el camino que debes seguir sobre lo que tú estás viendo. Esta funcionalidad es ideal para cuando te mueves por una ciudad nueva. La herramienta es muy fácil de usar, te mostramos cómo hacerlo.

Cómo funciona Live View

Debes saber que no todos los móviles son compatibles con esta herramienta, aunque puedes comprobar si tu dispositivo la puede ejecutar. Para ello, entra en Google Developers y busca en "ARCore supported devices" si tu dispositivo soporta ARCore. Ahora que ya sabes si puedes disfrutar de la opción te explicamos como activarla.

Lo primero que deberás hacer es definir el destino en Google Maps, y, en la opción de desplazamiento, elegir "A pie". Cuando lo tengas seleccionado, activa la función "Live View". Lo primero que te pedirá Maps es que enfoques a tu alrededor para que Google se valga de los edificios o letreros y poder definir la ubicación exacta. Esto último es muy importante porque es lo que hará que las indicaciones sean precisas. Cuando la aplicación determine el punto donde se encuentra, aparecerá sobre la imagen que enfoques las direcciones que debes de seguir hasta llegar a tu destino. ¡Y listo!

Tips para Google Maps cuando vas de viaje

Cómo hemos comentado, hay infinidad de cosas que puedes hacer con Google Maps. Junto a Live View otra funcionalidad muy útil cuando vas de viaje es planificar las rutas. Si eres de los que no deja nada al azar, esta herramienta te encantará. "My Maps", te permite crear tu propio itinerario visual que luego podrás seguir en el móvil.

Si dispones de un dispositivo Android puedes acceder mediante la aplicación, si no es así no te preocupes que la versión web es apta para todos los móviles. Para usarla solo deberás entrar en My Maps y seleccionar en el símbolo "+" un nuevo mapa. Cuando tengas el mapa, ve añadiendo los puntos que quieres visitar y los podrás unir generando una ruta.

