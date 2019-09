La aplicación de mapas de Google está en todo, al menos siempre tiene alguna solución para poder mejorar nuestra experiencia con ella. Una de las mayores preocupaciones siempre es la de ahorrar datos móviles, que junto a la disponibilidad de datos libres en nuestro móvil siempre es una prioridad. En este caso Google tiene herramientas potentes para poder preservar ambos aspectos cuando estamos utilizando Google Maps en nuestro móvil. En el caso de hoy, vamos a hablar de una manera bastante efectiva de poder contar con más espacio extra en el móvil, a la vez que ahorramos datos móviles de nuestra tarifa.

Libera espacio de tu móvil

Pues bien, como sabéis desde hace tiempo Google Maps permite guardar los mapas en la memoria del teléfono, para poder acceder a ellos sin conexión alguna. Porque cuando navegamos habitualmente por Google Maps la carga de los mapas consume datos móviles de nuestra tarifa, algo que puede resentir mucho nuestro bono. Por esa razón, si el mapa está guardado en la memoria, no gastaremos prácticamente ningún dato, alguno siempre se escapa, pero lo normal es que no tengamos que consumir dato alguno.

Moviendo los mapas a la microSD | Tecnoxplora

El único problema si andas justo de almacenamiento en el móvil es que te puedes quedar sin él si guardas mapas demasiado grandes, o varios a la vez en la memoria del teléfono. Para evitarlo, puedes optar por mover estos mapas a la tarjeta microSD. Que siempre es un lugar que solemos tener más libre de espacio, y dispuesto para poder guardar otras cosas. En ese caso, lo que tenemos que hacer es bastante sencillo. Ya que debemos entrar en Google Maps, para después pulsar sobre la opción de “mapas sin conexión” en el menú lateral de Google Maps.

Una vez que hemos entrado en este menú, tenemos una opción que es la de “preferencias de almacenamiento” que es la que nos permite elegir en qué lugar del teléfono se van a guardar los mapas. Por defecto está activado el guardado de los mapas en el dispositivos, y lo que queremos en este caso es cambiar el almacenamiento a la Tarjeta SD, la otra opción disponible. En todo momento podemos saber cuánto almacenamiento queda en cada uno de los medios, para poder tomar la decisión con más fundamento.

Una vez que lo seleccionemos, si ya teníamos mapas guardados en la memoria interna del teléfono, estos se pasarán automáticamente a una nueva carpeta en la tarjeta microSD de nuestro smartphone. Lógicamente todos los mapas que descarguemos en el futuro en nuestro teléfono se guardarán directamente en la tarjeta microSD, por lo que no tendremos que preocuparnos por el espacio que nos quede libre, ya que de esta forma no afectará en absoluto a la memoria interna. Sin duda ya de por sí es una excelente idea poder descargar los mapas para no consumir datos, pero es casi tan brillante la posibilidad de poder mover los mapas para que estos no consuman tampoco nada de nuestro espacio de almacenamiento en el móvil.