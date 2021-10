Libera espacio de almacenamiento eliminando archivos de WhatsApp

WhatsApp se ha convertido en la plataforma líder de mensajería contando con millones de usuarios repartidos por todo el mundo. Pese al nacimiento de otras plataformas como Telegram la compañía se ha mantenido a la cabeza gracias a su sencillez y fácil uso, además de escuchar a la comunidad e incluir funciones que han sido reclamadas. Sin embargo, estar en contacto con un gran numero de personas ya sea de manera individual o por grupos genera cierto tipo de problemática en nuestro dispositivo.

Estos problemas tienen que ver con el almacenamiento de nuestro dispositivo, el cual puede verse resentido si no controlamos de vez en cuando los archivos de WhatsApp, entre los que se incluyen notas de voz, stickers, imágenes, videos, copias de seguridad… Si nos despistamos puede que en cualquier momento nos demos cuenta de que nuestro teléfono está casi al límite de espacio. Por ello es menester echar un ojo a estos archivos asiduamente.

Libera espacio en tu dispositivo de dos formas

En el caso de que tu teléfono utilice Android como Sistema Operativo sigue leyendo. Si estás buscando una forma de conseguir espacio en tu dispositivo dirígete a la aplicación de WhatsApp. Una vez dentro pulsa en los tres puntos de la zona superior derecha y selecciona Ajustes.

Entre las distintas opciones que encontrarás a continuación toca Almacenamiento y datos. Tras ello pulsa Administrar almacenamiento. Cuando estés dentro puedes observar como WhatsApp ha seleccionado los archivos multimedia que se han enviado en numerosas ocasiones y, además, los que ocupan más de 5 MB. Si pulsas en uno de ellos podrás seleccionar qué elementos deseas eliminar. Debajo de estas opciones encontrarás los Chats de tu dispositivo ordenados en función del tamaño de cada uno, si pulsas en ellos podrás acceder a los archivos de ese chat en concreto.

Esto puede ser útil para eliminar contenido relacionado con imágenes y videos, pero si deseas realizar una limpieza más a fondo del teléfono debes dirigirte a la siguiente ubicación de tu dispositivo: Archivos – Android – Media – com.whatsapp – WhatsApp – Media.

Dentro de Media encontrarás todo tipo de carpetas que incluyen: Gifs, audio, documentos, imágenes, stickers, videos y notas de voz. Estas últimas pueden no suponer un peso significativo individualmente, pero de manera conjunta pueden llegar a alcanzar una cifra considerable de MB. Asimismo, si entras en la carpeta de imágenes o video podrás ver una carpeta donde se encuentran los archivos que tú mismo has enviado, pues no solamente se almacenan los que hayas recibido.

Por este motivo WhatsApp es una de las aplicaciones que más almacenamiento consume, además del mencionado al inicio de ser una app en uso constante y donde continuamente recibimos y enviamos archivos. Sin embargo, muchos pueden pensar que solo ocupan espacio los primeros, pero nada más lejos de la realidad. Es por ello por lo que esta es una de las opciones a las que debemos recurrir si queremos conseguir algo de almacenamiento en nuestro dispositivo. Una opción más efectiva, pero radical, es transferir todas las imágenes a un dispositivo de almacenamiento externo y borrar las carpetas de archivos de WhatsApp del teléfono. En tu mano está la decisión.