Los juegos de Tencent usarán reconocimiento facial para que los niños no jueguen de noche

China lleva años luchando contra la adicción a los videojuegos de millones de menores. Al punto de que en 2019 el gobierno chino endureció sus leyes para evitar este problema. Y uno de los gigantes de los videojuegos, Tencent, acaba de sorprender con un movimiento de lo más inusual.

Por si no lo sabías, Tencent Games es la compañía de videojuegos que más ingresos genera a nivel mundial. Un coloso chino que presume de un catálogo fuera de toda duda, con títulos de la talla de Fortnite (es propietaria del 40% de Epic Games), League of Legends (es propietaria de Riot Games). Y ahora acaba de presentar Midnight Patrol (patrulla de media noche en español), una nueva herramienta que evitará que los más pequeños de la casa jueguen a escondidas.

¿Cómo? Pues añadiendo un completo sistema de reconocimiento facial en China que evitará que los menores de 18 años puedan jugar hasta altas horas de la madrugada. Para ello, la compañía asiática ha creado un sistema de lo más completo tal y como informa en el comunicado de prensa que ha publicado.

Así funciona Tencent Midnight Patrol, el terror de los gamers

Oficinas de Tencent | Flickr

El mecanismo de uso de esta herramienta para luchar contra la adicción a los videojuegos es muy sencilla, pero efectiva. Para empezar, cuando instales un juego de Tencent, te pedirá que registres tu cara y la de las personas que van a usar el móvil o tablet en cuestión. Cabe destacar que este requisito es imprescindible: si no registran su rostro, cualquiera de los 60 juegos de Tencent que utilizarán este sistema - y el gigante de los videojuegos ya ha anunciado que añadirá más títulos - no funcionarán hasta que no certifiquen quién está intentando acceder a ellos.

Una vez se hayan registrado las diferentes caras de los usuarios, se activa el filtro si detecta que hay un menor. De esta manera, entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana, Midnight Patrol entra en acción. ¿Cómo? Realizando un escaneo facial para saber qué usuario quiere disfrutar de uno de los juegos disponibles en el catálogo de Tencent.

Si es un menor de 18 años, tendrá el tiempo de juego restringido a 90 minutos, aunque se ampliaría hasta 3 horas en el caso de los fines de semana y festivos. Una vez pase este periodo de tiempo, el juego dejará de funcionar hasta las 8 de la mañana del día siguiente (o del mismo día si estamos en fin de semana o festivo).

También han añadido otras cinco medidas adicionales para cumplir con la normativa en China, entre las que se incluyen la obligación de registrarse con un número de teléfono y nombre real, junto a un filtro que limita los micropagos en función de la edad. Sin duda, un sistema que ayudará a luchar contra la adicción a los videojuegos que sufren cada vez más jóvenes en el país asiático.