Instalar apps que Google no permite en Android Auto

No hay duda de que Android Auto es uno de las aplicaciones más utilizadas y extendidas en todo el mundo. Raro es el nuevo vehículo que no cuenta con Android Auto en los nuevos sistemas multimedia que traen incorporados, y que nos permiten tener funciones muy importantes de nuestro teléfono en el vehículo cuando conducimos, principalmente la de poder utilizar Google Maps. Pero lo cierto es que más allá de las funciones básicas, podemos instalar apps de terceros que en principio Google no permite.

Y es normal, ya que Google, que es la dueña de Android Auto, no permite instalar cierto tipo de aplicaciones. Pero tranquilo porque existe una solución sencilla a este problema, ya que no hay duda de que, a pesar de las restricciones, cada usuario pueda instalar las apps que le plazcan en Android Auto, ya que, según parece, Google no va a poner ninguna solución ni va a abrir la veda a que se instalen aplicaciones de terceros.

Android Auto Apps Downloader

Android Auto | TEX

Para conseguir esto, deberemos utilizar un programa de código abierto llamado Android Auto Apps Downloader. Se puede descargar a través de la famosa plataforma GitHub y nos permitirá descargar cualquier app e instalarla en nuestro coche con Android Auto. Incluso la aplicación se puede utilizar en castellano, ya que hasta hace poco existía una limitación de idiomas y sólo estaba disponible en inglés.

La única condición para que funcione correctamente es disponer de Android 9.0 en adelante en nuestro teléfono móvil, por lo que no deberíamos tener ningún problema. Con esta app o programa, además de poder instalar apps de terceros en nuestro dispositivo Android Auto también podremos crear accesos directos a esas aplicaciones en nuestro vehículo.

Para ello tendremos que descargar Android Auto Apps Downloader en nuestro teléfono móvil, y además, se actualiará automáticamente cada vez que detecte una nueva versión. Y tranquilo, porque no hará falta que tu dispositivo sea root para poder instalar esta app. Por el momento tiene un catálogo limitado de 10 aplicaciones, pero poco a poco va creciendo y añadiendo más contenido.

¿Versión gratuita o premium?

Es principio, hay dos versiones. Una gratuita y otra de pago, eres tú el que decide cuál de las dos necesita o quiere. En caso de optar por la versión gratuita, existirá un límite de descargas de una al mes. En el caso de pago, podremos tener acceso a apps ilimitadas al mes, eso sí, con una cuota de 3,50 euros al mes. La buena noticia es que poco a poco van introduciendo nuevas aplicaciones y mejora la experiencia para los usuarios premium.

Sea como fuere, es una app que te recomendamos encarecidamente en caso de que quieras descargar más apps y puedas optar a más funciones en tu coche cuando utilizas Android Auto, porque es posible utilizarlo para muchas cosas más que para poner música o encender el navegador de Google Maps. Para descargar la app podrás acceder al siguiente link y descargarla con toda la seguridad que te ofrece una plataforma como GitHub.