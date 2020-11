Instagram incluye por fin una búsqueda por palabras clave mucho más efectiva

Si utilizáis habitualmente Instagram, seguro que en muchas ocasiones habéis desistido de buscar cualquier contenido porque una de las peores cosas que tiene la red social propiedad de Facebook es, precisamente, su buscador. No es intuitivo, casi siempre nos devuelve resultados de perfiles y hashtags y, como no escribamos las cosas tal cual están publicadas en sus páginas, no obtendremos resultados satisfactorios.

Es por eso que desde hace mucho tiempo los usuarios le vienen pidiendo a Instagram que haga evolucionar ese buscador con otras alternativas y, sobre todo, funciones para abarcar una mayor cantidad de resultados que ofrezcan resultados útiles que tengan que ver con lo que queremos. De esa manera, no perdemos el tiempo en ir a buscar algo que estamos seguro que no encontraremos jamás.

Llegan las palabras clave, por fin

Con el cambio que se ha conocido hoy, Instagram da un enorme salto de calidad cuando se trata de buscar publicaciones que tengan que ver con un tema concreto. Ahora, al escribir una palabra, lo primero que hace la red social es devolvernos los resultados que considera destacados, con accesos directos a cuentas, hashtags e incluso lugares, lo que deja fuera a una buena cantidad de alternativas que son las que realmente nos interesan.

Nueva búsqueda por palabras clave en Instagram. | Instagram

Con la llegada de esas palabras clave (keywords) tendremos la oportunidad de hacer una búsqueda mucho más orgánica, más cercana al contenido que queremos conseguir y que tiene que ver, por ejemplo, con fotografías, vídeos, etc. que se refieren a eso que buscamos. Tal y como muestran las capturas publicadas por la propia red social, solo tenemos que escribir "recetas de repostería" para que lo siguiente que veamos sea una página entera llena de tartas de todas las clases.

Obviamente existe un problema para poner en marcha un sistema de búsqueda así, y es que la red social debe acomodar todos esos conceptos a diferentes idiomas, y eso es un trabajo titánico que irá llegando poco a poco a todos los países de habla no inglesa. Aunque como el nivel de inglés que tenemos en España va aumentan año a año, nada como hacer esa búsqueda directamente en el idioma de Shakespeare.

De momento, esta búsqueda por keywords estará disponible solo en EE.UU., Reino Unido y Canadá, y con el paso del tiempo irá aterrizando en otros territorios, como os decimos, en función de los avances que haga Instagram con cada idioma a la hora de catalogar todos los resultados posibles. Tened en cuenta que para alcanzar este nivel de precisión son necesarias muchas herramientas que hasta ahora no se estaban utilizando, como es leer el "tipo de contenido, subtítulos y cuándo se publicó" cada foto, vídeo, etc.

Estos mejores resultados solo estarán disponibles, según Instagram, para esas búsquedas que consideran como de "interés general", por lo que a medida que el algoritmo vaya aprendiendo se irá abriendo el abanico de posibilidades. Pero al menos, la noticia de hoy supone un primer paso en la buena dirección para tener un acceso más rápido a la práctica totalidad de contenidos que hay en la red social.