Instagram deja de chivarse si le haces capturas a las Stories

No se saben cuáles han sido las razones para que, finalmente, Instagram no vaya a avisar a los usuarios de cuándo han sido capturadas sus Stories por otros usuarios, pero lo cierto es que, según han confirmado a BuzzFeed, la implementación de la función no se llevará a cabo.

Tal y como informamos aquí, los usuarios ya habían empezado a “sufrir” las consecuencias de esta nueva función allá por febrero, cuando se hizo oficial. El aviso salía a modo de aviso cuando hacías un primer pantallazo de un usuario, diciéndote que, a la próxima vez, avisaría también al usuario que había creado la Story.

Sin embargo, ahora, un portavoz de la compañía ha confirmado a BuzzFeed que lo que hicieron en Instagram durante esos meses había sido realmente un test y que, una vez finalizado este, nadie iba a ser notificado por este motivo.

Y, en este punto, cabe preguntarse: ¿Un test de qué exactamente, Instagram? Lo cierto es que, a pesar de que los avisos por las capturas de pantalla se llevaran a cabo durante un tiempo, los usuarios de Instagram ya habían desarrollado el ingenio para apañárselas y que, al hacer esas capturas de pantalla, no les pillaran.

Ahora, sin notificaciones mediante, Instagram da vía libre a los plagiadores de contenido y elimina una medida que, a pesar de causar cierta polémica en la comunidad de usuarios, servía para, al menos, saber que te habían hecho una captura de pantalla, aunque no pudieras controlar mucho más después.