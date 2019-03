Instagram anuncia que eliminará miles de seguidores falsos y comentarios pagados

Posiblemente, si eres un usuario “normal” de Instagram, nunca te hayas planteado aumentar tu número de seguidores de manera muy rápida y muy grande para convertirte en un influencer.

Posiblemente, si eres un usuario “normal” de Instagram, tampoco te hayas planteado acudir a “granjas” de venta de likes, donde puedes adquirir un determinado número de “me gustas” para tus publicaciones a cambio de una pequeña cantidad de dinero.

Con una acción (comprar seguidores) y la otra (comprar likes), un usuario “estándar” se podía convertir en todo un influencer de Instagram de la noche a la mañana, optando por ello a los beneficios de las marcas con la cesión de productos para probarlos, invitaciones a viajes y, en el mejor de los casos, pago por cada publicación mostrando sus productos.

Pero todo esto se acabó, o al menos es lo que quiere conseguir Instagram con las nuevas medidas que ha anunciado en su blog oficial:

“Estamos tomando una serie de pasos para limitar este tipo de comportamiento no deseado. Las cuentas que identifiquemos utilizando estos servicios recibirán un mensaje en la aplicación que les avisará que hemos eliminado los "me gusta", los “follows” y los comentarios no hechos de su cuenta a otras personas”, afirman desde Instagram.

Y añaden: “también les pediremos que aseguren su cuenta cambiando su contraseña. Las personas que usan este tipo de aplicaciones comparten su nombre de usuario y contraseña, y sus cuentas a veces son utilizadas por aplicaciones de terceros para realizar follows y comentarios no auténticos. Esto no solo introduce el mal comportamiento en la comunidad de Instagram, sino que también hace que estas cuentas sean menos seguras”.

Además, parece que no se van a quedar ahí, porque tal y como explican, “la actualización de hoy es solo otro paso para mantener a Instagram como una comunidad vibrante donde las personas se conectan y comparten de manera auténtica. Tendremos más actualizaciones en las próximas semanas sobre las medidas adicionales que estamos tomando para abordar la actividad no auténtica en Instagram”.