Instagram se actualiza con 'remixes' a sus Reels, al estilo de los TikTok Duets

Lo ocurrido durante el verano de 2020 con las famosas órdenes ejecutivas de Donald Trump contra TikTok y su intención de que dejara de operar en territorio norteamericano si no dejaba de ser una empresa china, llevó a que Facebook lanzara deprisa y corriendo su propia alternativa, para ver si era posible pescar en medio del río revuelto. El resultado de ese sprint fue Reels, los contenidos de vídeo, cortos, a los que es posible añadir un tema musical para compartir a través de Instagram.

Desde entonces, Instagram ha venido desarrollando otras funciones para hacer todavía más relevantes esos contenidos calcados de TikTok, de tal forma que los usuarios perciban que, cuando entran en la sección de los Reels, en realidad lo están haciendo en una alternativa viable a la todopoderosa aplicación de ByteDance.

Llegan las reacciones a los Reels con un divertido nombre musical

Así las cosas, Instagram acaba de anunciar que los usuarios de sus Reels ya pueden responder al vídeo de cualquier perfil a través de lo que han dado en llamar como "Remix", es decir, una contestación también visual en la que grabamos una pieza corta inspirada en otra que previamente ha publicado alguien en la red social. Un tipo de contenido que desde TikTok se conoce con el nombre de "Duets".

Re-re-re-remix 🤩

Now you can use the Remix feature in Reels to create your own reel next to one that already exists 🎭

Whether you’re capturing your reaction, responding to friends or bringing your own magic to trends, Remix is another way to collab on Instagram ✨ pic.twitter.com/eU8x74Q3yf