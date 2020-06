Durante los meses de confinamiento hemos visto cómo nuestro mundo alrededor cambiaba por completo, o mejor dicho, se detenía como nunca lo había hecho. Esto no llevaba a una nueva realidad en la que nuestras vidas han tenido que estar limitadas sí o sí a los límites de nuestro hogar. Y lógicamente internet y las apps han sido nuestro único medio de comunicación con el exterior, y la única forma de informarnos, muchas veces de forma errática, de cuándo los negocios de nuestro alrededor habían cerrado o estaban volviendo a abrir sus puertas.

Y si de algo nos hemos dado cuenta, es que la mayoría de negocios no cuida algo básico para que su clientela sea fiel, los horarios de apertura. La mayoría en estos meses los ha mostrado de manera errónea o directamente ni los ha marcado. Ahora Google Maps en el portal My Business de Google introduce importantes novedades que pueden hacer de esta importante sección una fuente de información fiable.

Horarios más específicos para situación

Lo que ahora hemos conocido de Google Maps tiene que ver directamente con la manera en que los propietarios de un negocio van a poder comunicar a sus clientes los horarios de apertura. Actualmente se suele mostrar un horario genérico, que solo varía por el día de la semana en que está vigente, por ejemplo si es un día festivo, una fiesta local o en fin de semana. Pero las nuevas opciones que se les dan a los que regentan un negocio es poder indicar más variables para cada uno de los supuestos y modalidades de apertura que puede haber en un negocio determinado, dando así mejor información a los clientes de si se encontrarán con el establecimiento abierto o cerrado.

Comida a domicilio Google Maps | Photo by Jonathan Borba on Unsplash

Todo ello gracias a una nueva sección que está llegando a los horarios de los establecimientos desde la página de My Business de Google Maps. Esta nueva sección se llama “más horarios” y se podrá consultar junto con los horarios habituales. Esta sección permitirá añadir horarios adaptados a la naturaleza del negocio, como por ejemplo el horario en los que hay entrega a domicilio, para recoger la comida en el local, las horas con mayor afluencia, la hora feliz en caso de haberla y otros supuestos en los que los clientes podrían estar interesados en conocer sobre el negocio.

De esta manera no solo veríamos el horario estándar de lunes a viernes, sino que si además hay acciones especiales y servicios diferentes estos tendrán sus propios horarios. Eso sí, es necesario que para poder rellenar estos nuevos horarios, se haya rellenado antes el horario básico del negocio, sin este requisito no será posible crear y publicar horarios adicionales. Así que si eres dueño de un negocio donde hay distintos servicios que pueden ofrecerse con diferentes horarios, las nuevas características de Google Maps para estos negocios van a permitir contar con mejores herramientas para comunicar estos horarios a los clientes. Lamentablemente no siempre se hace uso de estas herramientas y los clientes en consecuencia no son capaces de percibir estos cambios en los horarios, algo que puede restar afluencia en determinadas ocasiones.