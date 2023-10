¿Hay un dispositivo siguiéndote? Con la nueva función de Google podrás estar tranquilo

Es fácil conseguir rastreadores bluetooth y GPS en cualquier lugar y de forma muy sencilla. Estos dispositivos están diseñados para localizar las llaves, la cartera, la mochila o pertenencias similares en el caso de perderlo, pero hay personas que deciden utilizarlos con otras intenciones.

Hay una forma de conseguir darse cuenta de si nos están rastreando con uno de estos dispositivos, y es que Android cuenta con una función justo para esto. No hace falta descargar ninguna aplicación, sino que viene incluida por defecto dentro del sistema operativo del teléfono.

Para activas esta función anti-rastreo hay que entrar en el apartado 'Seguridad y emergencias' que se encuentra dentro de los ajustes. Una vez dentro, se mostrarán una serie de alertas de localizadores desconocidos. Para poder detectar la presencia de estos localizadores, es necesario tener el GPS y el Bluetooth encendidos.

Teléfono móvil. | Pixabay

En el caso de que el móvil no aprecie la presencia de ningún dispositivo de este tipo, nos lo comunicará. Esto no es todo, porque también existe la opción que permite activar una búsqueda manual, que en unos instantes dará una respuesta. Si se da la situación en la que tenemos un localizador y el móvil lo detecta, no solo nos avisará, sino que también nos mostrará sus datos y las localizaciones que ha compartido con su dueño.

Además, la aplicación puede hacer que el localizador emita un ligero sonido para facilitarnos la misión de encontrarlo y desconectarlo. Estos dispositivos recopilan y comparten nuestra información sin nuestro permiso, por lo que la forma más eficaz de desconectarlo es inhabilitarlo y denunciar para encontrar quién lo ha activado y puesto.