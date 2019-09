La aplicación de mensajería de Facebook cuenta con una versión de iOS que suele recibir muchas mejoras antes que la propia versión de Android. Una de las más trascendentes que hemos conocido en los últimos años para el funcionamiento de la aplicación ha sido sin duda alguna la de la posibilidad de borrar los mensajes enviados a otras personas, hasta un tiempo determinado después de que estos se hayan enviado. Cuando borramos estos mensajes, tenemos la posibilidad de borrar también los archivos multimedia que estos pudieran contener, y eso es precisamente lo que esperamos que haga WhatsApp cuando utilizamos la función. Pero no funciona así exactamente en la versión de WhatsApp para el iPhone, os contamos por qué razón.

No, no se borran todas las imágenes cuando seleccionamos esta opción

Cuando seleccionamos borrar un mensaje enviado se muestra una ventana emergente en la que se nos pregunta si queremos borrar también los archivos multimedia que forman parte de este mensaje. Teóricamente, si pulsamos sobre ese botón, cuando ejecutamos la acción podemos esperar que se borren todos los mensajes, y las fotografías que estuvieran guardadas en la galería del teléfono y que formaran parte de ese mensaje, también del receptor del mensaje, que al fin y al cabo es quien no queremos que vea esa imagen enviada por error.

Pues bien, eso es lo que pasa si utilizamos la función en WhatsApp para Android, cuando la persona que está al otro lado tiene un móvil Android. Si es así, no hay problema, porque la imagen que has enviado se borrará tanto en tu móvil como en el de la otra persona. Pero en el caso de que el receptor cuente con un iPhone, no se garantiza que la imagen se borre por completo del teléfono de Apple. Así lo ha descubierto Shitesh Sachan, un consultor de seguridad de diferentes aplicaciones, que se ha dado cuenta de este importante fallo en la versión para iOS.

Si has enviado la foto a un iPhone, podría no ser suficiente | Tecnoxplora

El problema es que la función para borrar los archivos multimedia en los mensajes para todo que sean recibido por error en el iPhone no ha sido diseñada para borrar las imágenes que se guardar por defecto en el carrete de fotos del iPhone. Por tanto aunque pulsemos el botón de borrar el contenido multimedia y recibir la confirmación de que se ha hecho, lo normal en estos casos es que la imagen se mantenga en el carrete del iPhone. Esto quiere decir que aunque aparezca el texto de que el mensaje ha sido eliminado, lo más probable es que si hace un repaso de su carrete de fotos se encuentre con la foto que le habíamos enviado por error.

Telegram contaba con el mismo problema hasta ahora y lo ha solucionado en cuanto ha tenido conocimiento. En cambio WhatsApp parece que no va a hacer nada al respecto, de hecho aseguran que “No hay garantía de que un mensaje o los archivos adjuntos se eliminen” ya que según la app ellos se centran en que se envíe el mensaje dentro de WhatsApp, pero no los elementos que puedan estar fuera de la app, como es el caso del carrete de los iPhone, que es precisamente el lugar por defecto donde se guardan esas imágenes recibidas. Así que si chateas con alguien que tenga iPhone, ten muy en cuenta este problema.