La GPT Store ya está en marcha, la tienda de apps creadas con ChatGPT

La semana pasada os contábamos que OpenAI había comenzado a comunicar a sus usuarios, los que están pagando por la suscripción Plus y por tanto están probando a crear GPTs, que la tienda de estas pequeñas aplicaciones se pondría en marcha esta semana. Y así ha sido, porque hace unas horas ha echado a andar la GPT Store, una tienda que podría marcar un antes y un después en la forma en que entendemos la IA y la utilizamos. Una tienda que está dando sus primeros pasos, pero que ya cuenta con mucho contenido. Eso sí, no está abierta a todos los usuarios.

¿Qué podemos hacer en esta tienda?

Pues bien, esta es una tienda digital como cualquier otra, como puede ser la App Store o la Play Store. Aquí la diferencia es que todas las aplicaciones están basadas en ChatGPT, en su potencial, y han sido creadas por personas que no necesariamente son programadores. Porque para crearlas no es necesario tener profundos conocimientos informáticos o de programación. Estas apps denominadas GPTs son como pequeñas cápsulas de ChatGPT, volcados en ejecutar una sola función, la que se nos ocurra.

La nueva tienda de ChatGPT con varias GPTs | Open AI

Eso sí, no es una tienda de libre acceso, ya que, aunque podemos navegar por ella y ver todo lo que hay en sus estantes virtuales, no podemos entrar a ver en detalle qué ofrece cada uno de estos GPTs, y mucho menos descargarlo, si antes no nos hemos suscrito a ChatGPT Plus, que como sabéis es la suscripción a la IA de OpenAI, que entre otras cosas nos da acceso a probar todas estas pequeñas aplicaciones.

¿Qué nos hemos encontrado?

En un primer vistazo a la tienda, podemos acceder a decenas de pequeñas aplicaciones basadas en ChatGPT, algunas de ellas conocidas, como puede ser Canva, que ya cuenta con su propio GPT para crear nuestros diseños en cuestión de segundos. También tenemos GPTs creadas por parte de la propia OpenAI, destacando sobre todo la de DAll-E, que estamos seguros que va a ser una de las más utilizadas por los suscriptores de la empresa liderada por Sam Altman.

Pero hay otras creaciones de OpenAI, como como editores de imágenes, entrenadores de escritura, un creador de libros de colorear, un asistente de cuidado de plantas, un navegador web, una herramienta para explicar cómo funciona cualquier juego de mesa, incluso un GPT que nos ayuda a conocer más de todo lo que tiene que ver con hacer la colada.

¿Qué categorías existen?

Dentro de la tienda podemos acceder a un buscador, o bien directamente entrar en diferentes categorías de GPTs. Estas son las siguientes:

Dall-E

Escritura

Productividad

Investigación y análisis

Programación

Educación

Estilo de vida

Dentro de todas estas categorías ya podemos encontrar decenas de GPTs con diferentes temáticas. La realidad es que podemos estar ante una revolución dentro del mundo de las apps, con una nueva tienda que podría estar mostrando el camino de lo que debe ser la IA en el futuro mucho más allá de ser utilizarlo como un simple chatbot.