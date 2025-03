Google Wallet: así de sencillo es añadir tus billetes de tren

Salir de casa solo con el móvil es posible, en este pequeño dispositivo tenemos casi todo lo que necesitamos sin tener que cargar con la cartera o las llaves. A continuación, te contamos cómo además podemos viajar sin preocuparnos de donde hemos metido los billetes.

Tus billetes de Tren en Google Wallet

Además de para comunicarnos, nuestro móvil nos ofrece infinidad de posibilidades. Desde podernos identificarnos a través de App como ni DGT, donde llevamos el permiso de conducir. Pagar en establecimientos. E incluso si nos lo proponemos salir de casa sin llaves, con gadgets como Ring Intercom, con el que podemos abrir la puerta del portal o las cerraduras inteligentes, para hacer lo propio con la puerta de nuestra casa. Al mismo tiempo que escuchamos música o vemos una película para entretenernos. Un dispositivo que se ha hecho indispensable para un gran número de usuarios.

Añadiento billetes de tren a Google Wallet | TecnoXplora

Ahora también podemos viajar sin problemas sin llevar los billetes de tren impresos o perdidos en un mail de reserva. Algo que podemos hacer de forma muy sencilla con la ayuda de Google Wallet. En la cartera digital de Google, además de tus métodos de pago, tarjetas de fidelización o el carnet del gimnasio, también puedes añadir otros documentos de lo más interesantes como son billetes de avión y tren.

De esta forma no necesitarás, llevarlos de forma física, descargar el PDF o llegado el caso, bucear entre los millones de mails que recibimos en buscar de los localizadores de los billetes, si se trata de una reserva online de los mismos. Los tendremos siempre a mano desde la aplicación de nuestro móvil.

Añadirlos es de lo más sencillo, solo debemos tener a mano la información de la reserva y seguir los siguientes pasos:

Entra en Google Wallet y pulsa sobre el botón "+” que encontramos en la esquina inferior derecha de la pantalla. Para introducir un nuevo elemento

y pulsa sobre el botón que encontramos en la esquina inferior derecha de la pantalla. Para introducir un nuevo elemento En el menú que se despliega, selecciona “otros”

Esta opción permite utilizar la cámara de nuestro móvil para dar entrada a un nuevo evento.

de nuestro móvil para dar entrada a un nuevo evento. Si no dispone de los permisos necesarios, debemos aceptar las condiciones de uso, para comenzar a usarlo.

para comenzar a usarlo. Una vez hemos completado el trámite, accedemos al interfaz de la cámara donde podemos seleccionar entre manual o captura automática.

Ahora solo tienes que escanear el QR de la reserva de los billetes en este caso de tren.

de la reserva de los billetes en este caso de tren. De este modo se añaden a tu cartera digital.

Ahora puedes pulsar en la tarjeta correspondiente para acceder a estos.

correspondiente para acceder a estos. Aparecerán todos los datos de la reserva como el localizador del billete y el asiente que ocuparemos

y el asiente que ocuparemos Además del código QR, que nos da acceso al tren el día del servicio.

De esta forma no tendrás que buscar los billetes y los tendrás siempre a mano por si en el trayecto estos fueran requeridos por el interventor para su comprobación. Una vez estos no tengan validez podemos eliminarlos de la aplicación sin problema alguno. Si no los quieres eliminar, siempre los puedes conservar como recuerdo.