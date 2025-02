El Google I/O ya tiene fecha oficial, ¿qué podemos esperar?

Poco a poco vamos enfilando la primavera, y poco más de un mes de que esta sea una realidad, nos vamos topando con anuncios acordes a esta época del año. Y es que suele ser cuando las dos grandes tecnológicas suelen celebrar sus conferencias de desarrolladores, Apple con su WWDC en junio, y Google con su I/O, que suele celebrarse en el mes de mayo. Ahora sabemos la fecha exacta en la que se celebrará el evento de Mountain View, ya que la tecnológica ha anunciado oficialmente cuándo se va a celebrar esta importante cita en su calendario.

Esta es la fecha en que se celebra el Google I/O

Ha sido la cuenta oficial de Google la que ha desvelado cuándo se celebrará este relevante evento en Mountain View. Será concretamente el próximo 20 y 21 de mayo, un poco más tarde de lo habitual, ya que normalmente se ha celebrado la primera o segunda semana de ese mes, pero no es nada que vaya a cambiar sustancialmente la cita.

¿Qué podemos esperar?

Pues bien, la realidad es que, visto lo que fue el anterior I/O, se espera que la IA vuelva a copar de nuevo la actualidad, solo hay que ver a lo que nos lleva la web oficial del evento, donde podemos ver sobre todo enlaces a las diferentes variantes que tiene actualmente la IA de Gemini, sus diferentes herramientas. Obviamente, esta va a ser la principal temática del I/O, cuando hasta hace no mucho era muy diferente.

De hecho, la estrella de este encuentra solían ser las nuevas versiones de Android, y visto lo del pasado año, ya tenemos importantes dudas. Android 16 debería ser la estrella, con todas las novedades que deberían llegar a los usuarios con su primera versión preliminar medianamente estable. No obstante, no descartamos que tengamos como protagonistas tanto a la IA como al nuevo sistema operativo de Google.

Sobre el lanzamiento de nuevos dispositivos, fue algo también habitual en su momento, pero el pasado año no hubo nuevos lanzamientos en este evento. Eso sí, queremos pensar que este año Google acompañe a sus anuncios de IA con nuevos dispositivos que precisamente hagan uso de la IA de Gemini. Se nos ocurre una nueva gama de productos Nest, con altavoces y pantallas inteligentes, mejor preparados para poder ejecutar la IA generativa.

Respecto de los móviles de Google, más allá de Android 16 no debería haber novedades. Ya que tanto el Pixel 9a, que se presentará en unas semanas, como los Pixel 10, que lo deberían hacer en agosto, no brillarán en esta cita del I/O. Otra cosa son nuevas versiones de la tableta de la marca, o el propio plegable Fold, que no hay que descartar que nos den alguna sorpresa en esta cita.

En cualquier caso, es probable que otra vez la IA sea el monotema de la cita, más cuando se trata de un evento centrado en la comunidad de desarrolladores de Google. Ya hubo críticas por ello el pasado año, por lo que esperemos que al menos algún que otro nuevo producto se cuele en la cita, aprovechando el potencial de esa IA.