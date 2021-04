Google pondrá coto a las apps que utilicen nombres engañosos en la Play Store

Las tiendas digitales se han convertido en unos entes de dimensiones colosales, en los que se venden millones de apps móviles de diferentes temáticas. Es tan grande el número de aplicaciones, que no es difícil que nos encontremos con algunas que contienen malware, y es mucho más común encontrarse con aplicaciones que buscan claramente las instalaciones rápidas, prometiendo funcionalidades que poco tienen que ver con sus aptitudes reales. Por eso Google va a endurecer las condiciones para poder publicar apps en su tienda, ya que van a tener que ceñirse a unas reglas de “etiqueta” mucho más exigentes.

¿Qué va a cambiar?

El objetivo de Google es evitar que haya aplicaciones que puedan incitar a su instalación con nombres que puedan inducir a errores y engaños. No se podrán utilizar palabras en los títulos de las apps que no se atengan a la realidad, como por ejemplo una de las palabras más extendidas en estas apps “gratis” que está presente en el nombre de miles de apps que en realidad lo único que quieren es que las instalemos sin pensarnos demasiado cuáles son sus características. La palabra “Rápido” es otra de las que serán vetadas en los nombres de las nuevas apps que lleguen al mercado. También se limitará la longitud de los nombres a 30 caracteres.

Fija un presupuesto en Google Play y evita sorpresas | Foto de Rami Al-zayat en Unsplash

No es raro encontrarse con nombres de apps kilométricos y que contienen que claramente sobran en el nombre de una aplicación. Dentro de este nombre tampoco se podrán utilizar tanto emojis como símbolos o signos de puntuación que no estén debidamente justificados. Otro de los aspectos más polémicos, las capturas de pantalla de las apps, también tendrán que atenerse a nuevas normas. Porque el todo vale se ha acabado, y todas las capturas que se añadan a la descripción de una app tendrán que mostrar la aplicación tal y como es y prescindir de cualquier elemento que pueda inducir a error, y por tanto a instalar una app que de otra manera no habríamos descargado.

Dentro de la descripción y los propios nombres de la app no se podrá hacer referencia al rendimiento de la propia aplicación, con el objetivo una vez más de que no se puedan añadir elementos engañosos que nos predispongan a descargar apps que nos necesitamos y que podrían ser potencialmente peligrosas. Desde luego Google tiene que poner mucho orden en su tienda, porque son miles las apps que encontramos en ella que incitan a descargarlas con un nombre y mensaje que nada tiene que ver con lo que ofrece realmente.

Y otras tantas que nos muestran unas capturas de pantalla que o bien no nos dicen nada, y no muestran tan siquiera cómo es realmente la app, por lo que vamos a ciegas cuando las instalamos. Lógicamente las apps que no se adapten a estas nuevas normas no podrán publicarse en la tienda de Google, que desde luego necesitaba algún tipo de orden de este tipo. Porque no solo está en juego nuestra seguridad, sino la credibilidad de la propia tienda, porque en muchos casos nos encontramos ciertas apps que desde luego no tienen el nivel para estar en un escaparate tan grande.