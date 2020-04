Si, el coronavirus ahora mismo es el protagonista de nuestras vidas, porque es el que nos ha llevado a estar confinados en nuestras casas, y a que nuestros hijos lleven sin pisar la calle más de un mes ya. Y lógicamente lo que toca es mantenerlos entretenidos todo el tiempo posible, aunque lógicamente no de cualquier manera, ya que lo más recomendable es que a la vez que se entretienen puedan hacerlo aprendiendo cosas o reforzando los conocimientos que han adquirido durante la pate del curso que han podido asistir a clase. Así que para hacer más sencilla la elección de los padres a la hora de descargar las apps para nuestros pequeños, Google ha creado una sección y un sello específico para este contenido.

Contenidos aprobados por los docentes

He de reconocer que una de las cosas más difíciles de encontrar en las tiendas digitales son apps y juegos para los más pequeños que no solo no sean adecuados para su edad y conocimientos, sino que además no estén plagados de publicidad, algo que es especialmente grave cuando hablamos de usuarios tan pequeños. Ahora lo que ha anunciado es una nueva sección de Google Play denominada para niños, que hasta ahora mostraba los contenidos familiares. Y que ha estrenado un sello que certifica que los contenidos que cuentan con él han sido aprobados por personal docente, lo que quiere decir que son ideales para aprender a la vez que se divierten.

El nuevo sello que certifica los contenidos | Google

El icono va a ser perfectamente visible en esas apps que cuenten con esta especie de certificación que ha implementado Google. De hecho todo lo que se encuentre dentro de esta sección estará aprobado por los docentes y contará con ese sello visible en la descripción de la aplicación o juego. De momento parece que esta descripción de Google Play se está extendiendo en Estados Unidos, y a día de hoy cuando entramos en la tienda en España la sección se sigue denominando como “Familia” y si vamos a las mismas apps que se ponen como ejemplo por parte de Google, no hay rastro aún de ese logotipo que garantiza la idoneidad de los contenidos para los más pequeños.

El nuevo sello en la información de una app | Tecnoxplora

Google ha anunciado que después de que esta nueva función se implante en la Play Store estadounidense, irá llegando durante los próximos meses al resto de países, por lo que de momento en España tendremos que esperar para poder disfrutar de ella. Por tanto parece que lo que ahora es la sección de “Familiar” se va a convertir en una zona exclusiva para los más pequeños. Es lógico que se tarde todavía este tiempo en lanzar los contenidos avalados por los docentes, ya que lo lógico es que estos se aprueben por parte de las autoridades locales en cada uno de los países donde está presente Google Play. Un movimiento de Google que nos parece acertado, y que va a simplificar mucho las cosas para los padres, que van a saber con más facilidad cuáles son los mejores contenidos para ofrecer a sus hijos.