Google Mensajes: así de sencillo es escribir mensajes impecables con la ayuda de la IA generativa

La inteligencia artificial poco a poco se va integrando en todos los aspectos de nuestra vida. Un claro ejemplo es el desarrollo que Google está haciendo de esta tecnología y la aplican en sus aplicaciones. Son muchas las que ya disfrutan de nuevas funciones basadas en esta.

Está función te ayuda con la redacción de los mensajes

Como es el caso de su aplicación de mensajes. Una de las cuales durante los últimos meses ha sufrido una transformación completa, en cuanto a su aspecto y a su finalidad. Incluyendo nuevas funciones como los mensajes y que ahora además permite redactar mensajes perfectos con la ayuda de la inteligencia artificial. Lo que han dado a conocer como “redacción mágica”.

Algunos usuarios de la app han recibido una de las novedades más recientes, en forma de varita mágica en el cuadro de texto de los mensajes punto al icono más. Esto no es más ni menos que el asistente para la redacción de mensajes. Gracias a la IA si no se nos ocurre que poner en un mensaje o queremos que sea perfecto podemos hacer uso de esta nueva función.

Aunque a simple vista el icono no aparece, solo lo hace cuando iniciamos un mensaje escrito, podemos pulsar sobre este en busca de inspiración.

Pulsa sobre el icono de la varita mágica.

Al hacerlo nos aparece una nueva ventana flotante en la que podemos ver varios apartados

Desde el menú de la parte superior seleccionamos el tipo de mensaje que queremos escribir emocionado, lírico, formal o breve , esto implica el carácter que debe tener la comunicación.

A la izquierda, tenemos los iconos de pulgares arriba o abajo, para dar nuestra opinión sobre lo que nos parecen las sugerencias.

Junto a estos el icono de un matraz, a través del cual accedemos a toda la i nformación necesaria acerca de cómo funciona.

Las cuales vemos en la pantalla, dentro de un recuadro, deslizando hacia abajo podemos ver las diferentes versiones del mensaje que nos ofrece el asistente.

Si has encontrado el mensaje perfecto que quieres enviar, toca sobre este para incluirlo en la barra de texto, ahora puedes editarlo a tu gusto o enviarlo tal cual, pulsando el botón enviar.

Debemos tener en cuenta que por el momento se encuentra en fase experimental, por lo que no podemos encontrar mensajes en inglés como en castellano, y a medida que vayamos dando a me gusta o no me gusta a los mensajes esta se irá entrenando y mejorando sus habilidades.

Para que estas funciones funcionen correctamente tenemos que incluir un mínimo de palabras que tengan relación con lo que queremos expresar o que dejen claro cuál es el motivo o intención del mensaje. De este modo, ayudaremos a que las respuestas se ajusten lo máximo posible a la petición. Una función que irá llegando poco a poco a los usuarios y que según vayan utilizando y entrenando será mucho más efectiva.

Algo que para muchos usuarios presenta un conflicto con la privacidad de sus mensajes, algo que ha solucionado Google en otras ocasiones con la aceptación o no de las condiciones de uso o dando a elegir al usuario si quiere colaborar o no. Algo que se hace necesario para el aprendizaje y desarrollo de esta tecnología.