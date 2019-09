La aplicación de mapas más popular es sin duda la de Google, y esta se encuentra continuamente probando nuevas funciones para mejorar nuestra experiencia de uso. Una de las últimas que hemos conocido que está probando la aplicación es el ya habitual modo incógnito que tienen algunas apps de Google. Es un modo que sobre todo nos ayuda a navegar de manera más o menos anónima en Internet, no dejando rastro de los lugares en los que hemos estados. Ahora este modo ha dejado de ser solo un rumor para convertirse en algo real, tal y como hemos podido comprobar con las primeras imágenes que muestran este modo en acción.

El modo incógnito, listo para lanzarse

Al menos es la sensación que nos dan las imágenes que se han publicado hoy acerca de este nuevo modo de Google Maps. Lo que hasta ahora era una certeza, se ha convertido en realidad, ya que este nuevo modo incógnito ha llegado ya a un reducido grupo de prueba en móviles Android que ya están disfrutando de este nuevo modo incógnito dentro de Google Maps. Fue en el pasado Google I/O cuando conocimos por primera vez este nuevo modo y pudimos ver algo que lo que sería capaz de hacer cuando llegara a nuestros móviles.

Ahora Google ha llevado esta función a un reducido grupo de usuarios, que ya está probando cómo funciona el nuevo modo incógnito para Google Maps. A este se podrá acceder desde un botón en los ajustes de la cuenta, tras haber pulsado sobre la imagen de perfil de esta. Ahora aparece este nuevo botón con el mismo icono del modo incógnito que solemos utilizar cuando estamos navegando por Internet desde Google Chrome. En el momento en el que se active el modo incógnito, veremos cómo el punto tradicional de color azul que marca nuestra posición en el mapa, se vuelve de color negro.

¿Para qué servirá?

Solo hay que fijarse en la manera que funciona este tipo de modo en Google Chrome para hacerse una idea de qué es lo que vamos a obtener utilizándolo en Google Maps. Porque lo que nos permite es no dejar rastro de los lugares que hemos visitado o que hemos buscado dentro de la aplicación. Aunque en la cronología de Google Maps se pueden borrar los desplazamientos que queramos, con este modo directamente no se almacena ninguna de nuestras actividades o viajes en la cuenta de Google, es como si no hubieran existido. Por tanto cuando se estrene este modo de incógnito vamos poder desplazarnos allá donde queramos sin temor a dejar rastro de ello en Google Maps.

Esta es precisamente una app que se presta bastante a este modo, ya que la ubicación suele ser uno de los aspectos más prestos a la privacidad. Y poder borrar el rastro o que este no haya existido tan siquiera en el momento que nosotros queramos es una decisión que todos los usuarios deberíamos poder tomar en cada momento. Si esta función ya se está en marcha en la versión 10.26 de Google Maps para un grupo reducido, es de esperar que en unos días o semanas llegue a la beta de la aplicación.