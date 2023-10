Google Maps: la información del tiempo llegará también a los móviles Android

La app de mapas de Google es una de las más populares de los de Mountain View, y lo es porque cuenta con numerosas funciones que nos permiten tener toda la información necesaria para sacar el mayor partido a los lugares que visitaremos. En el caso de iOS, precisamente cuentan desde hace años con una función que ahora va a ser una realidad también en Android. Estamos hablando de la información del tiempo, que ahora sabemos está llegando a los móviles del sistema de Google.

Por fin en Android

Sin duda es una de las grandes noticias de la app de mapas, ya que es algo que los usuarios de Android nunca han comprendido que faltara en sus versiones desde hace tanto tiempo. Ahora ha sido uno de los canales de noticas más cercano a Google el que ha desvelado la inminente llegada de esta funcionalidad a la versión de Android. Y es algo que vamos a notar con un nuevo icono que veremos en la parte superior izquierda de los mapas, justo debajo de las tarjetas de búsqueda.

Google Maps | Google News

Al pulsar sobre este nuevo icono, veremos cómo se despliega una nueva tarjeta donde se puede ver una previsión del tiempo para las siguientes horas. También podemos ver la calidad del aire del lugar donde nos encontramos, o del sitio que planeamos visitar. Y parece ser que esta función ya está llegando a los primeros usuarios, aunque de momento a un número bastante limitado. Las imágenes no dejan lugar a dudas de que Google ya está llevando a los móviles Android una función que a pesar de lo básica que es, ha tardado cuatro años en dar el salto desde Android.

Nosotros de momento hemos buscado actualizaciones de Google Maps en nuestro móvil Android tras comprobar que no se han implementado los cambios. En esta ocasión, hemos comprobado que no hay cambios en este aspecto, y que en la Play Store de momento no se puede actualizar la app. Así que es de esperar que se estrene en nuestros móviles en cuestión de días, o de alguna semana.

Un detalle importante según la información, es que parece que esta variará en base al lugar del mapa que estemos visualizando en ese momento. Algo que tiene todo el sentido del mundo, ya que de lo contrario no aportaría lo más mínimo. Pero en este caso, al moverse por el mapa, iremos viendo cómo cambia el aspecto de ese icono del tiempo, y nos mostrará en tiempo real la información sobre los grados y el cielo que tenemos en ese lugar en ese mismo momento.

La app de mapas sigue estrenando nuevas funciones, a la vez que su principal competidor, Apple Maps, está estrenando interesantes funciones, como en España, donde hace unos días ha dotado a muchos monumentos de nuestro país de una apariencia en tres dimensiones. Volviendo a la información del tiempo, sin duda la decisión de Google de llevar por fin el tiempo a Maps, es el punto final a una demanda histórica de los usuarios de Android.